रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को किया अलविदा, डाला सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट, दिग्गज ने दिया बड़ा बयान
रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को सिडनी से अलविदा कह दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट भी शेयर किया है.
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को फाइनल अलविदा कह दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो सिडनी को फाइनल अलविदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं.
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाए. रोहित ने 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 202 रन बनाए. इस सीरीज में रोहित पहले की तरह आक्रामक नजर नहीं आए. इस पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बड़ा बयान दिया है.
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
रोहित शर्मा बतौर कप्तान काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे. अब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर काफी शांत और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. रोहित ने पूरी सीरीज में 236 गेंदें खेली. इस दौरान वो पुराने वाले अंदाज में नजर नहीं आए.
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर रोहित के बारे में बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि यह कप्तानी की वजह से है. अब वह सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं. वह सावधान रहेंगे. वह कप्तान या लीडर नहीं हैं. उन पर पहली गेंद पर छक्का मारकर आगे बढ़कर लीड करने का उदाहरण पेश करने का दबाव नहीं है. उन्होंने बहुत सारी गेंदें खेली हैं'.
ROHIT SHARMA SIGNS OFF FROM AUSTRALIA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2025
- Most ODI hundreds by a visiting batter (6).
- Only visiting batter with 50+ sixes across formats.
- Only Indian player with two POTS in ODIs. pic.twitter.com/R6YjbG44bp
पर्थ की हरी पिच पर 8(14) रन बनाकर फ्लॉप शो के बाद, उन्होंने एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रन बनाए और सिडनी में 121*(125) रन बनाकर भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई. अब रोहित फाइनल एक क्रिकेटर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह चुके हैं.
कैफ ने आगे बता करते हुए कहा, 'रोहित जानते हैं कि लोग उन्हें उनके बनाए गए रनों की संख्या से जज करेंगे. वह 20 गेंदों में 40 रन का कैमियो नहीं खेलेंगे. वह जानते हैं कि उन्हें बड़ी पारियां खेली हैं. वह कम रिस्क लेंगे और अपनी पारी को आखिर तक ले जाएंगे. अब यह साफ है कि वह अपना विकेट नहीं गंवाएंगे'.
INSTAGRAM STORY OF ROHIT SHARMA 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/Ib8DlYrGTy— Johns. (@CricCrazyJohns) October 26, 2025