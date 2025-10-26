ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को किया अलविदा, डाला सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट, दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को सिडनी से अलविदा कह दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट भी शेयर किया है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 6:09 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 6:31 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को फाइनल अलविदा कह दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो सिडनी को फाइनल अलविदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाए. रोहित ने 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 202 रन बनाए. इस सीरीज में रोहित पहले की तरह आक्रामक नजर नहीं आए. इस पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बड़ा बयान दिया है.

रोहित शर्मा बतौर कप्तान काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे. अब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर काफी शांत और संभलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. रोहित ने पूरी सीरीज में 236 गेंदें खेली. इस दौरान वो पुराने वाले अंदाज में नजर नहीं आए.

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर रोहित के बारे में बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि यह कप्तानी की वजह से है. अब वह सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं. वह सावधान रहेंगे. वह कप्तान या लीडर नहीं हैं. उन पर पहली गेंद पर छक्का मारकर आगे बढ़कर लीड करने का उदाहरण पेश करने का दबाव नहीं है. उन्होंने बहुत सारी गेंदें खेली हैं'.

पर्थ की हरी पिच पर 8(14) रन बनाकर फ्लॉप शो के बाद, उन्होंने एडिलेड में 97 गेंदों में 73 रन बनाए और सिडनी में 121*(125) रन बनाकर भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई. अब रोहित फाइनल एक क्रिकेटर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह चुके हैं.

कैफ ने आगे बता करते हुए कहा, 'रोहित जानते हैं कि लोग उन्हें उनके बनाए गए रनों की संख्या से जज करेंगे. वह 20 गेंदों में 40 रन का कैमियो नहीं खेलेंगे. वह जानते हैं कि उन्हें बड़ी पारियां खेली हैं. वह कम रिस्क लेंगे और अपनी पारी को आखिर तक ले जाएंगे. अब यह साफ है कि वह अपना विकेट नहीं गंवाएंगे'.

ये खबर भी पढ़ें : अब 35 दिन बाद होगी रोहित-विराट की मैदान में वापसी, नोट कर लें दिन और तारीख
