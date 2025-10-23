ETV Bharat / sports

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड, गिलक्रिस्ट और गांगुली को छोड़ा पीछे, बने नंबर 1 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ( IANS )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया आज तीन मैचों की वनडे क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने हैं. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारत की शुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 9 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि विराट कोहली फिर शून्य पर आउट हुए. इन दोनों बल्लेबाजों नाकामी के चलते भारत मुश्किल में था और उसने सिर्फ 17 रन पर 2 अहम विकेट गंवा दिए थे. रोहित शर्मा ने खेली शानदार पारी

इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर अपनी पारी को संवारने में कामयाब रहे. पहले मैच में फ्लॉप रहे रोहित ने इस मैच में शानदार पारी खेलकर वापसी की. धीमी शुरुआत करने वाले हिटमैन ने बाद में वापसी की और अपना 59वां वनडे अर्धशतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली और एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया. रोहित शर्मा ने मैच में 8 रन बनाते ही गांगुली को पीछे छोड़ दिया. शर्मा ने 275 वनडे मैचों में 32 शतकों और 59 अर्धशतकों की मदद से 11,225 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

सौरव गांगुली ने 308 मैचों में 22 शतकों और 71 अर्धशतकों की मदद से 11,221 रन बनाए हैं. रोहित अब उन्हें पीछे छोड़कर वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि विराट कोहली (14,181 रन) दूसरे स्थान पर हैं. राहुल द्रविड़ (10,768 रन) पांचवें स्थान पर हैं.