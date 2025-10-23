IND vs AUS: रोहित शर्मा ने तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड, गिलक्रिस्ट और गांगुली को छोड़ा पीछे, बने नंबर 1 बल्लेबाज
Rohit Sharma Record: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Published : October 23, 2025 at 2:07 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया आज तीन मैचों की वनडे क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने हैं. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारत की शुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 9 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि विराट कोहली फिर शून्य पर आउट हुए. इन दोनों बल्लेबाजों नाकामी के चलते भारत मुश्किल में था और उसने सिर्फ 17 रन पर 2 अहम विकेट गंवा दिए थे.
रोहित शर्मा ने खेली शानदार पारी
इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर अपनी पारी को संवारने में कामयाब रहे. पहले मैच में फ्लॉप रहे रोहित ने इस मैच में शानदार पारी खेलकर वापसी की. धीमी शुरुआत करने वाले हिटमैन ने बाद में वापसी की और अपना 59वां वनडे अर्धशतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली और एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया. रोहित शर्मा ने मैच में 8 रन बनाते ही गांगुली को पीछे छोड़ दिया. शर्मा ने 275 वनडे मैचों में 32 शतकों और 59 अर्धशतकों की मदद से 11,225 रन बना लिए हैं.
Most Runs in ODI for India— CricInformer (@CricInformer) October 23, 2025
Sachin Tendulkar - 18426
Virat Kohli - 14181
Rohit Sharma - 11249#RohitSharma #TeamIndia #INDvsAUS #Cricket #BCCI #ViratKohli pic.twitter.com/Be2hEl48Et
रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
सौरव गांगुली ने 308 मैचों में 22 शतकों और 71 अर्धशतकों की मदद से 11,221 रन बनाए हैं. रोहित अब उन्हें पीछे छोड़कर वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि विराट कोहली (14,181 रन) दूसरे स्थान पर हैं. राहुल द्रविड़ (10,768 रन) पांचवें स्थान पर हैं.
ROHIT SHARMA COMPLETES 150 SIXES IN SENA NATIONS. 🤯🔥pic.twitter.com/9fo9VPq3Uv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025
वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|उच्चतम स्कोर
|100/50
|सचिन तेंदुलकर
|463
|18,426
|200*
|49/96
|विराट कोहली
|304*
|14,181
|183
|51/74
|रोहित शर्मा
|275*
|11,225*
|264
|32/59
|सौरव गांगुली
|308
|11,221
|183
|22/71
|राहुल द्रविड़
|340
|10,768
|153
|12/82
आज के मैच में 73 रनों की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गिलक्रिस्ट ने वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 9200 रन बनाए थे. अब रोहित के नाम बतौर ओपनर 9219 रन हो गए हैं और वह गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं.
FIFTY!— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
After early jitters, Rohit Sharma gets going, brings up a fine half-century.
His 59th in ODIs 🔥
Live - https://t.co/q4oFmXx6kr #TeamIndia #AUSvIND #2ndODI | @ImRo45 pic.twitter.com/f90bJRSBSK
वनडे में सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|344
|15,310
|सनथ जयसूर्या
|श्रीलंका
|388
|12,740
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|280
|10,179
|एडम गिलक्रिस्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|260
|9200
|रोहित शर्मा
|भारत
|188*
|9195*
|सौरव गांगुली
|भारत
|242
|9146
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हजार रन
रोहित शर्मा ने मिशेल स्टार्क द्वारा फेंके गए तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे कर लिए. इसके साथ ही, वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 मैच खेल चुके रोहित ने 4 शतकों और 3 अर्धशतकों की मदद से 55.77 की औसत से 1047 रन बनाए हैं. विराट कोहली (802 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं.
5⃣0⃣ up for #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
Rohit Sharma 🤝 Shreyas Iyer
Updates ▶ https://t.co/aB0YqSCClq#AUSvIND pic.twitter.com/cZnAgQ99cM
ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|100/50
|4/6
|रोहित शर्मा
|भारत
|21*
|1047*
|4/3
|80/31
|विराट कोहली
|भारत
|20*
|802*
|3/4
|60/9
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|25
|740
|1/5
|64/1
|एमएस धोनी
|भारत
|21
|684
|0/5
|32/12
|स्टीव स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|11
|683
|4/1
|69/13
|आरोन फिंच
|ऑस्ट्रेलिया
|14
|665
|2/5
|56/12
|डेविड बूम
|ऑस्ट्रेलिया
|14
|646
|1/5
|54/0
|एलन बॉर्डर
|ऑस्ट्रेलिया
|20
|595
|1/4
|45/2
|डेविड वार्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|12
|543
|1/4
|53/9
|मैथ्यू हेडन
|ऑस्ट्रेलिया
|10
|534
|2/4
|55/5
इस मैच की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 264 रन बनाए. अब ऑस्ट्रेलिया रनों का पीछा करते हुे 6 ओवर में 16 रन बिना कोई विकेट खोए बना चुकी है.