IND vs AUS: रोहित-विराट का वापसी मैच में फ्लॉप शो, 7 महीने बाद सिर्फ 22 बॉल में खत्म हुई कहानी
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले का साथ फ्लॉप शो दिखाया है.
Published : October 19, 2025 at 1:42 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 2:25 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन इन दोनों ने पर्थ में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले वनडे में अपने फ्लॉप शो से सभी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. 7 महीनों बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की और 22 बॉल के अंदर ही दोनों पवेलियन लौट गए. विराट शून्य और रोहित सिर्फ 8 रन बना पाए.
इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ. भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाज सिर्फ 25 रन पर आउट हो गए. अब तक भारत 16.4 ओवर में 52 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है.
𝐀 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 🙌
𝐀𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 🔝
Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the 5️⃣th Indian player to play 5️⃣0️⃣0️⃣ international matches 🇮🇳#TeamIndia | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/BSnv15rmeH
रोहित शर्मा का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच
हिटमैन रोहित शर्मा का भारतीय जर्सी में यह 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच था. हालांकि 224 दिन बाद वनडे में बल्लेबाजी के लिए लौटे रोहित केवल 16 मिनट ही क्रीज पर टिक पाए. जोश हेजलवुड ने उन्हें स्लिप में कैच आउट कर दिया. रोहित ने 14 गेंदों में एक चौके की मदद से केवल 8 रन बनाया और उनका ऐतिहासिक मैच निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ.
A sight that #TeamIndia were waiting for! Hitman is back. 🤩
#AUSvIND 👉 1st ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/FkZ5L4CrRl pic.twitter.com/RmdeJ2ggke
विराट कोहली शून्य पर आउट
रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी जल्द ही आउट हो गए. कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और मिशेल स्टार्क की गेंद पर कॉनॉली को कैच दे बैठे. सात महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले कोहली का गोल्डन डक (शून्य) होना भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था.
After 223 days, @imVkohli walks out once again for #TeamIndia. 👏#AUSvIND 👉 1st ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/FkZ5L4CrRl pic.twitter.com/RE7psUytpn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
शुभमन गिल का भी नहीं चला बल्ला
रोहित और कोहली के बाद कप्तान शुभमन गिल पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. गिल भी पारी को मजबूती देने में नाकाम रहे और नौवें ओवर में पवेलियन लौट गए. गिल ने 18 गेंदों का सामना किया और दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए.