IND vs AUS: रोहित-विराट का वापसी मैच में फ्लॉप शो, 7 महीने बाद सिर्फ 22 बॉल में खत्म हुई कहानी

इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ. भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाज सिर्फ 25 रन पर आउट हो गए. अब तक भारत 16.4 ओवर में 52 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है.

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट फैंस पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन इन दोनों ने पर्थ में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले वनडे में अपने फ्लॉप शो से सभी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है. 7 महीनों बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की और 22 बॉल के अंदर ही दोनों पवेलियन लौट गए. विराट शून्य और रोहित सिर्फ 8 रन बना पाए.

रोहित शर्मा का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच

हिटमैन रोहित शर्मा का भारतीय जर्सी में यह 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच था. हालांकि 224 दिन बाद वनडे में बल्लेबाजी के लिए लौटे रोहित केवल 16 मिनट ही क्रीज पर टिक पाए. जोश हेजलवुड ने उन्हें स्लिप में कैच आउट कर दिया. रोहित ने 14 गेंदों में एक चौके की मदद से केवल 8 रन बनाया और उनका ऐतिहासिक मैच निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ.

विराट कोहली शून्य पर आउट

रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी जल्द ही आउट हो गए. कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और मिशेल स्टार्क की गेंद पर कॉनॉली को कैच दे बैठे. सात महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले कोहली का गोल्डन डक (शून्य) होना भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था.

शुभमन गिल का भी नहीं चला बल्ला

रोहित और कोहली के बाद कप्तान शुभमन गिल पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. गिल भी पारी को मजबूती देने में नाकाम रहे और नौवें ओवर में पवेलियन लौट गए. गिल ने 18 गेंदों का सामना किया और दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए.