रोहित और कोहली ने नेट्स में बहाया जमकर पसीना, बल्लेबाजी करते हुए लगाए तूफानी शॉट्स, देखें वीडियो
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले वनडे मैच से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया.
Published : October 16, 2025 at 7:34 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है. टीम इंडिया पर्थ में आज अभ्यास करने के लिए उतरी. ये टीम इंडिया का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, जिसके चलते कई खिलाड़ी मैदान पर मौजूद नहीं थे. इस दौरान मैदान पर क्रिकेट फैंस का जमावड़ा भी देखने को मिला. पर्थ में फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए पहुंचे. तो वहीं कई फैंस ने रोहित और कोहली से उनका ऑटोग्राफ भी लिया.
भारतीय टीम ने पर्थ में शुरू किया अभ्यास
इस सबके बीच सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र के फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. जिनको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इनमें से सबसे अच्छा वीडियो विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ नेट्स में बैटिंग करते हुए देखना है. इन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देख इनके फैंस भी काफी खुश हैं.
Rohit Sharma, Virat Kohli, Harshit Rana & Morne Morkel having chat together in practice session. pic.twitter.com/1j4r4zy1F4— Tanuj (@ImTanujSingh) October 16, 2025
कोहली और रोहित ने नेट्स में की बल्लेबाजी
आज अभ्यास सत्र के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही आस-पास के नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. दोनों ने भारतीय टीम की अभ्यास किट पहनी हुई है और नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस दौरान दोनों अच्छा डिफेंस दिखा रहे हैं. इन दोनों को अच्छे और बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए भी देखा गया है. कोहली नेट्स में शानदार कवर ड्राइव भी खेलते हुए नजर आए. इन दोनों खिलाड़ियों ने कैचिंग का भी अभ्यास किया.
#ROKO batting together in nets in Perth today. pic.twitter.com/es3NdrdRuV— Vimal कुमार (@Vimalwa) October 16, 2025
रोहित और कोहली गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और हर्षित राणा के साथ भी बात करते हुए नजर आए. टीम इंडिया के खिलाड़ियों केएल राहुल और अर्शदीप सिंह कोहली के साथ मैदान पर रनिंग करते हुए भी नजर आए. टीम इंडिया आज यानी 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी. इसके बाद सीधे खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए मैदान पर पहुंचे.
Rohit Sharma giving Autograph to fans at Perth. 👌— Johns. (@CricCrazyJohns) October 16, 2025
- Nice gesture by Ro. pic.twitter.com/XMSBWIfGYc
आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 सितंबर (रविवार) को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने वाले हैं. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये मैच सुबह 9 बजे से होने वाला है. इस मैच में शुभमन गिल भारत की कप्तानी करेंगे जबकि मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.
Virat Kohli signing in the RCB Jersey for fans at Perth. ❤️ pic.twitter.com/sw07bAq5wN— Johns. (@CricCrazyJohns) October 16, 2025