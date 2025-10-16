ETV Bharat / sports

रोहित और कोहली ने नेट्स में बहाया जमकर पसीना, बल्लेबाजी करते हुए लगाए तूफानी शॉट्स, देखें वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले वनडे मैच से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया.

Rohit Sharma and Virat Kohli batting at nets
रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है. टीम इंडिया पर्थ में आज अभ्यास करने के लिए उतरी. ये टीम इंडिया का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, जिसके चलते कई खिलाड़ी मैदान पर मौजूद नहीं थे. इस दौरान मैदान पर क्रिकेट फैंस का जमावड़ा भी देखने को मिला. पर्थ में फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए पहुंचे. तो वहीं कई फैंस ने रोहित और कोहली से उनका ऑटोग्राफ भी लिया.

भारतीय टीम ने पर्थ में शुरू किया अभ्यास
इस सबके बीच सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र के फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. जिनको फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इनमें से सबसे अच्छा वीडियो विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ नेट्स में बैटिंग करते हुए देखना है. इन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देख इनके फैंस भी काफी खुश हैं.

कोहली और रोहित ने नेट्स में की बल्लेबाजी
आज अभ्यास सत्र के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही आस-पास के नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. दोनों ने भारतीय टीम की अभ्यास किट पहनी हुई है और नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस दौरान दोनों अच्छा डिफेंस दिखा रहे हैं. इन दोनों को अच्छे और बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए भी देखा गया है. कोहली नेट्स में शानदार कवर ड्राइव भी खेलते हुए नजर आए. इन दोनों खिलाड़ियों ने कैचिंग का भी अभ्यास किया.

रोहित और कोहली गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और हर्षित राणा के साथ भी बात करते हुए नजर आए. टीम इंडिया के खिलाड़ियों केएल राहुल और अर्शदीप सिंह कोहली के साथ मैदान पर रनिंग करते हुए भी नजर आए. टीम इंडिया आज यानी 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी. इसके बाद सीधे खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए मैदान पर पहुंचे.

आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 सितंबर (रविवार) को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने वाले हैं. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये मैच सुबह 9 बजे से होने वाला है. इस मैच में शुभमन गिल भारत की कप्तानी करेंगे जबकि मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.

ये खबर भी पढ़ें : रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
TEAM INDIA
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA
TEAM INDIA PRACTICE SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.