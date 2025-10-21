ETV Bharat / sports

लो हो गया साफ! रोहित-विराट के वर्ल्ड कप खेलने पर शास्त्री और पोंटिंग ने किया दूध का दूध पानी का पानी

रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर और 2027 वर्ल्ड कप में खेलने पर बात की है.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 1:26 PM IST

हैदराबाद : भारत के दिग्गज रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर गंभीर विचार-विमर्श किया है. इन दोनों ने उनके वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

रोहित और कोहली पिछले 18 महीनों में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं, जिसका मतलब है कि 50 ओवरों का क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वो खेलते हैं. इस जोड़ी ने मार्च की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, जहां रविवार को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने 8 रन बनाए और कोहली खाता भी नहीं खोल पाए.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (ANI)

इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये भारतीय दिग्गज 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले अगले विश्व कप तक अपना करियर जारी रखेंगे और क्या ऑस्ट्रेलिया में उनकी वापसी से पहले उनके फॉर्म को प्रभावित किया है. शास्त्री और पोंटिंग ने बड़ा बयान दिया है. शास्त्री और पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के हालिया एपिसोड में होस्ट संजना गणेशन के साथ बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है.

रवि शास्त्री ने रोहित-कोहली पर बोली बड़ी बात
रवि शास्त्री ने कहा, 'जब आप लंबे समय के बाद वापसी करते हैं, तो जाहिर है आपमें जंग लग जाती है. पर्थ में होने वाले मैच से दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और वहां की परिस्थितियों में तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके पास अतिरिक्त उछाल हो और आप अच्छे तेज गेंदबाजों के सामने हों लेकिन मुझे लगता है कि वो एडिलेड में वापसी करेंगे'.

शास्त्री ने आगे कहा, 'जब आप इस उम्र में कुछ समय बाद वापस आते हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खेल का कितना आनंद ले रहे हैं और आपके अंदर खेल खेलने की कितनी भूख और जुनून बचा है. अगर आप इन तीन में से दो पर टिक करते हैं, खासकर आनंद वाले हिस्से पर, तो आप उन्हें दोनों को समय दे सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लास है, उनके पास अनुभव है और थोड़ा समय सब कुछ ठीक कर देगा. लेकिन मैं तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय इंतजार करना पसंद करूंगा'.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (ANI)

रिकी पोंटिंग ने रोहित-कोहली पर दिया बड़ा बयान
पोंटिंग ने कहा, 'एक बात जो मुझे किसी से सुनना पसंद नहीं है, वह यह है कि, मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है. क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ लक्ष्य होने चाहिए, न कि सिर्फ 2027 विश्व कप तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहना चाहिए. विराट हमेशा से ही एक बेहद प्रेरित व्यक्ति रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद बैठकर खुद के लिए कुछ लक्ष्य और चीजें तय कर ली होंगी, जिन्हें वह ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज में हासिल कर सकते हैं. न कि सिर्फ अगले विश्व कप के आने का इंतजार करके समय बर्बाद कर रहे हों'.

पोंटिंग ने आगे कहा, 'हम उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में जो जानते हैं. वह यह है कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर हैं, हां बेशक वो भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम में हैं. लेकिन क्या वो अभी से लेकर विश्व कप तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे. और यह केवल एक उत्तर है, जैसा कि रवि ने कहा, जो हमें थोड़े समय में पता चल जाएगा'.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS)

उन्होंने आगे कहा, 'अगले कुछ हफ्तों में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहुत अच्छे बल्लेबाजी विकेट मिलेंगे. एकदिवसीय मैच में बल्लेबाजी के लिए एडिलेड ओवल से बेहतर जगह और कोई नहीं है, जो मैच कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है'.

पोंटिंग ने कहा, 'अपनी लय और गति पाना सबसे बड़ी बात है. जब आपको ब्रेक मिलता है तो 50 ओवर के खेल की लय और गति के साथ फिर से अभ्यस्त होने में किसी को भी थोड़ा समय लगता है. मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी जल्द ही वापसी करेंगे. वो अपनी टीम के लिए योगदान देने और मैच जीतने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे और अगर वे ऐसा करते हैं, तो 2027 में होने वाले विश्व कप टीम में उनकी जगह पक्की होने की संभावना है'.

