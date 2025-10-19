ETV Bharat / sports

मिचेल स्टार्क ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड! बिना गेंद फेंके ही वो कर दिखाया जो शोएब अख्तर भी नहीं कर पाए

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले मैच में गलती से मिचेल स्टार्क ने सबसे तेज गेंद फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बगैर बॉल डाले हुए गलती से तोड़ दिया. जब उनके फैंस को इसका पता चला कि ब्रॉडकास्टर्स की बड़ी गलती के चलते ऐसा हुआ तो उनका दिल टूट गया. तो आइए आज हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताने वाले हैं.

मिचेल स्टार्क की स्पीड का पूरा सच
दरअसल, इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. भारत के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार को पहला ओवर दिया गया. स्टार्क के सामने रोहित शर्मा पहली बॉल का सामना करने वाले थे.

स्टार ने अपनी पहली बॉल भी नहीं डाली थी, उससे पहले उनकी बॉलिंग स्पीड 176.3 दिखाई दी. इसे देखकर फैंस चौंक गए क्योंकि स्टार ने बगैर बॉल ने वर्ल्ड की सबसे तेज डिलीवरी फेंक दी थी. इसके बाद जब उन्होंने पहली बॉल रोहित को डाली तभी भी उनकी बॉल की स्पीड 176.3 रही. जिससे उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दुनिया के सबसे तेज बॉल फेंकने वाले बॉलर के रूप में पुष्टि हुई. इसके बाद पता चला कि ये गलती से हुआ.

आपको बता दें कि, ये सब ब्रॉडकास्टर्स की गलती के कारण हुआ. इस मैच के कुछ देर चलने के बाद ही पता चला कि गलती से स्टार्क की बॉल की स्पीड 176.3 दिखाई दी. ये पूरी तरह से ब्रॉडकास्टर्स की गलती थी. आपको बता दें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज बॉल फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है. उन्होंने बॉल 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार फेंकी थी.

कैसा है मैच का हाल
बारिश से बाधित इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 136 रन बनाए. डीएलएस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 331 रनों का लक्ष्य मिला. जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 13 ओवर में 75 रन अब तक बना लिए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs AUS: रोहित-विराट का वापसी मैच में फ्लॉप शो, 7 महीने बाद सिर्फ 22 बॉल में खत्म हुई कहानी

TAGGED:

MITCHELL STARC BALL SPEED
MITCHELL STARC
FASTEST BALL IN CRICKET HISTORY
ROHIT SHARMA
AUSTRALIA VS INDIA 1ST ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.