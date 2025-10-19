मिचेल स्टार्क ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड! बिना गेंद फेंके ही वो कर दिखाया जो शोएब अख्तर भी नहीं कर पाए
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले मैच में गलती से मिचेल स्टार्क ने सबसे तेज गेंद फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है.
Published : October 19, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बगैर बॉल डाले हुए गलती से तोड़ दिया. जब उनके फैंस को इसका पता चला कि ब्रॉडकास्टर्स की बड़ी गलती के चलते ऐसा हुआ तो उनका दिल टूट गया. तो आइए आज हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताने वाले हैं.
मिचेल स्टार्क की स्पीड का पूरा सच
दरअसल, इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. भारत के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार को पहला ओवर दिया गया. स्टार्क के सामने रोहित शर्मा पहली बॉल का सामना करने वाले थे.
Mitchell Starc bowled at 176.5khp😱😰 pic.twitter.com/cDpLjRsZ1r— cheeks (@footprint_r) October 19, 2025
स्टार ने अपनी पहली बॉल भी नहीं डाली थी, उससे पहले उनकी बॉलिंग स्पीड 176.3 दिखाई दी. इसे देखकर फैंस चौंक गए क्योंकि स्टार ने बगैर बॉल ने वर्ल्ड की सबसे तेज डिलीवरी फेंक दी थी. इसके बाद जब उन्होंने पहली बॉल रोहित को डाली तभी भी उनकी बॉल की स्पीड 176.3 रही. जिससे उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दुनिया के सबसे तेज बॉल फेंकने वाले बॉलर के रूप में पुष्टि हुई. इसके बाद पता चला कि ये गलती से हुआ.
Mitchell Starc with a casual 176.5 kph delivery to start the ODI series. This is why you retire from T20s 😁 pic.twitter.com/BMaNyeV4Nd— Rohit Sankar (@imRohit_SN) October 19, 2025
आपको बता दें कि, ये सब ब्रॉडकास्टर्स की गलती के कारण हुआ. इस मैच के कुछ देर चलने के बाद ही पता चला कि गलती से स्टार्क की बॉल की स्पीड 176.3 दिखाई दी. ये पूरी तरह से ब्रॉडकास्टर्स की गलती थी. आपको बता दें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज बॉल फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है. उन्होंने बॉल 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार फेंकी थी.
During the IND vs AUS 1st ODI, a speed gun showed Mitchell Starc bowling at 176.5 kmph to Rohit Sharma, causing a stir online. However, no official statement from the ICC or Cricket Australia confirmed that Starc bowled at that speed. It was a technical error, with his actual… pic.twitter.com/KyVTINZAmD— Laraib Fatima🦋 (@Laraib_Fatiima) October 19, 2025
कैसा है मैच का हाल
बारिश से बाधित इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 136 रन बनाए. डीएलएस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 331 रनों का लक्ष्य मिला. जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 13 ओवर में 75 रन अब तक बना लिए हैं.