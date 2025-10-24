ETV Bharat / sports

भारत को फंसाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चाल, रातों-रात हुए बदलाव, तूफानी बल्लेबाज की कराई एंट्री

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलहाल तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज को पहले ही भारत 2-0 से हार चुका है. अब वो 26 अक्टूबर को सिडनी में अपनी लाज बचाने के लिए तीसरे वनडे में उतरेगा. इसके बाद टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 अक्टूबर से खेलेगी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कुछ बदलाव हुए हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में हुए बड़े बदलाव

अनकैप्ड तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन इंटरनेशनल डेब्यू के लिए दावेदार हैं, क्योंकि उन्हें भारत के साथ T20I सीरीज के आखिरी तीन मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है. बियर्डमैन उन चार खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत सीरीज के T20I हिस्से के लिए अपनी टीम में बदलाव किया है, क्योंकि कई अनुभवी स्टार एशेज की तैयारी के लिए बाहर हो गए हैं. अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस (गेम 4-5) और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप (सभी गेम) बियर्डमैन के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किए गए अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में घरेलू क्रिकेट में दो शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह मिली है.