भारत को फंसाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चाल, रातों-रात हुए बदलाव, तूफानी बल्लेबाज की कराई एंट्री

IND vs AUS Series: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव किए है.

IND vs AUS Series
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 11:37 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलहाल तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज को पहले ही भारत 2-0 से हार चुका है. अब वो 26 अक्टूबर को सिडनी में अपनी लाज बचाने के लिए तीसरे वनडे में उतरेगा. इसके बाद टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 अक्टूबर से खेलेगी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कुछ बदलाव हुए हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में हुए बड़े बदलाव
अनकैप्ड तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन इंटरनेशनल डेब्यू के लिए दावेदार हैं, क्योंकि उन्हें भारत के साथ T20I सीरीज के आखिरी तीन मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है. बियर्डमैन उन चार खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें टीम में शामिल किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत सीरीज के T20I हिस्से के लिए अपनी टीम में बदलाव किया है, क्योंकि कई अनुभवी स्टार एशेज की तैयारी के लिए बाहर हो गए हैं.

अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस (गेम 4-5) और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप (सभी गेम) बियर्डमैन के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किए गए अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में घरेलू क्रिकेट में दो शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह मिली है.

एशेज को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
बियर्डमैन उस ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे जिसने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने चौथा खिताब जीता था. ऑस्ट्रेलिया की टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों को शामिल करने से अनुभवी तेज गेंदबाज़ जोश हेजलवुड और सीन एबॉट सीरीज के आखिरी मैचों को छोड़ सकते हैं और इसके बजाय घरेलू स्तर पर लाल गेंद से एशेज की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल की हुई वापसी
ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को सिडनी में भारत के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए अपनी टीम में अनकैप्ड ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और स्पिनर मैट कुह्नमैन को भी शामिल किया है, जबकि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर कर दिया गया है ताकि वह क्वींसलैंड के साथ घरेलू स्तर पर खेल सकें. ग्लेन मैक्सवेल की भी टी20 टीम में वापसी हुई है

ऑस्ट्रेलिया T20I टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), ज़ेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड (गेम 1-2), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा।

ऑस्ट्रेलिया ODI टीम (तीसरा गेम): मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनोली, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा

T20I सीरीज का शेड्यूल

  • पहला T20I: 29 अक्टूबर, कैनबरा
  • दूसरा T20I: 31 अक्टूबर, मेलबर्न
  • तीसरा T20I: 2 नवंबर, होबार्ट
  • चौथा T20I: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
  • पांचवां T20I: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन
IND vs AUS: शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से गंवाई सीरीज, एडिलेड में मिली 2 विकेट से हार

