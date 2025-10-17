भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर हुआ टीम से बाहर
कैमरून ग्रीन चोट के कारण भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से बाहर रहेंगे, उनकी जगह बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को शामिल किया गया है.
Published : October 17, 2025 at 11:40 AM IST
हैदराबाद : 19 अक्टूबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाले हैं. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम ने अपने स्टार ऑलराउंडर को चोट के चलते तीनों मैचों के लिए खो दिया है. अब उनकी जगह टीम में एक स्टार बल्लेबाजी को जगह दी गई है.
ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका
ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भारत के खिलाफ आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं. ग्रीन को इस हफ्ते अभ्यास के दौरान हल्की सी मांसपेशियों में दर्द का सामना करना पड़ा और वह रविवार से पर्थ में शुरू होने वाली सीरीज से बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है.
लाबुशेन को शुरुआत में टीम से बाहर रखा गया था लेकिन घरेलू स्तर पर कुछ अच्छे स्कोर बनाने के बाद इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम में राहत मिली है. ग्रीन की हालिया चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह पीठ की चोट से लंबे समय बाद अभी-अभी गेंदबाजी क्रीज पर लौटे हैं और अपने देश के लिए अपने हालिया एकदिवसीय मैच में 118* रनों की शानदार पारी खेली है.
Not ideal for Australia on the eve of their three-match ODI series against India 👀https://t.co/W551gOxt7u— ICC (@ICC) October 17, 2025
ग्रीन की चोट कितनी गंभीर?
यह झटका मामूली माना जा रहा है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता के अनुसार, ग्रीन के अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट से पहले इस महीने के अंत में घरेलू स्तर पर वापसी करने की उम्मीद है. प्रवक्ता ने पुष्टि की कि, ग्रीन कुछ समय के लिए पुनर्वास पूरा करेंगे और एशेज की तैयारी जारी रखने के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने के लिए वापसी की उम्मीद कर रहे हैं.
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क.
केवल दूसरे और तीसरे मैच: एडम ज़म्पा, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस