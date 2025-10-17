ETV Bharat / sports

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर हुआ टीम से बाहर

हैदराबाद : 19 अक्टूबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाले हैं. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम ने अपने स्टार ऑलराउंडर को चोट के चलते तीनों मैचों के लिए खो दिया है. अब उनकी जगह टीम में एक स्टार बल्लेबाजी को जगह दी गई है.

ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भारत के खिलाफ आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं. ग्रीन को इस हफ्ते अभ्यास के दौरान हल्की सी मांसपेशियों में दर्द का सामना करना पड़ा और वह रविवार से पर्थ में शुरू होने वाली सीरीज से बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है.

लाबुशेन को शुरुआत में टीम से बाहर रखा गया था लेकिन घरेलू स्तर पर कुछ अच्छे स्कोर बनाने के बाद इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम में राहत मिली है. ग्रीन की हालिया चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह पीठ की चोट से लंबे समय बाद अभी-अभी गेंदबाजी क्रीज पर लौटे हैं और अपने देश के लिए अपने हालिया एकदिवसीय मैच में 118* रनों की शानदार पारी खेली है.