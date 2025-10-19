ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले मैचों में और मजबूत वापसी करेंगे और बेहतर प्लान के साथ आएंगे.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)
हैदराबाद : भारत को ऑस्ट्रेलिया ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में पर्थ में 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी तरह से बेरंग नजर आए. ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में फ्लॉप साबित हुए. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इनके फॉर्म और भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं. इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर अभिषेक नायर ने बड़ा बयान दिया है.

रोहित को लेकर क्या बोला दिग्गज
पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर का मानना ​​है कि यह जोड़ी आगामी मैचों में मजबूत इरादों और बेहतर योजनाओं के साथ वापसी करेगी. नायर ने क्रिकेट लाइव पर कहा, 'शुरुआत में रोहित शर्मा ने थोड़ा समय लिया लेकिन उन्होंने वही करने की कोशिश की जो उन्होंने पिछले दो सालों में वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, इरादे के साथ खेलना और आक्रामक होना. हालांकि, कई मायनों में यही उनकी हार का कारण भी बना, क्योंकि उनके मन में जिस तरह के शॉट लगाने की योजना थी, उसके लिए ये आदर्श परिस्थितियां नहीं थीं. मुझे यकीन है कि वह इस पर विचार करेंगे लेकिन मुझे आगे उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता है. वह आक्रामक ही रहेंगे'.

विराट पर नायर का बड़ा बयान
कोहली के आउट होने पर नायर ने कहा कि, कोहली अगले मैच से पहले तकनीकी बदलावों पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में हमेशा चर्चा अतिरिक्त गति और उछाल की होगी. आप गेंद को अपनी ओर आने देना चाहते हैं, उसे देर से और शरीर के पीछे खेलना चाहते हैं. यह उससे थोड़ा अलग है जो विराट पारंपरिक रूप से यहां करते आए हैं. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो नियंत्रण लेना, गेंदबाजों की ओर बढ़ना और सीधी जगहों पर खेलना पसंद करते हैं. आज एक अलग चुनौती थी. मिशेल स्टार्क एक कदम आगे दिखे उन्होंने वो फुल और तेज गेंदें नहीं फेंकी जो हम देखने के आदी हैं, बल्कि उन्होंने पिच पर जोर से गेंद डाली और बल्लेबाज के पार चली गईं. मुझे यकीन है कि विराट वापस जाएंगे, अपने वीडियो देखेंगे और बदलावों पर गौर करेंगे'.

दरअसल, रोहित और विराट ने 7 महीनों बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. इस मैच में विराट कोहली शून्य और रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. रोहित ने 14 गेंदों में 1 चौके की मदद से केवल 8 रन बनाया. उन्हें जोश हेजलवुड ने उन्हें स्लिप में कैच आउट कर दिया. ये उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 500वां मैच था. इस बारिश से बाधित मैच में भारत ने 26 ओवर में 136 रन बनाए, डीएलएस के तहत ऑस्ट्रेलिया के 131 का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. भारत सीरीज में 0-1 से पीछे होने के बाद अब अपना अगला मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेलेगा.

ये खबर भी पढ़ें : AUS v IND: बारिश से बाधित मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया, मिशेल मार्श रहे मैच के हीरो

