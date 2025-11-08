ETV Bharat / sports

IND vs AUS: बारिश के चलते रुका मैच, अभिषेक और गिल क्रीज पर मौजूद

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवा टी20 मैच ( IANS )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम टी20 मैच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श आए. ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. अभिषेक और गिल की शानदार शुरुआत

भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. इन दोनों ने मिलकर 4.5 ओवर में बगैर कोई विकेट खोए रन बनाए. तभी भारत के समय के अनुसार दोपहर 2.16 बजे मौसम बहुत खराब होने और बिजली गिरने की वजह से के चलते मैच रोक दिया गया. स्टेडियम में बैठे लोगों को खुली जगहों पर रहना सुरक्षित नहीं है. इसके लिए उन्हें नीचे के स्टैंड से भी हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. इसके बाद मैच में बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैदान पर कवर्स आ गए. मैच को रोके जाने पर अभिषेक 23 और गिल 29 रन बाकर क्रीज पर मौजूद थे. टीम इंडिया में हुआ एक बड़ा बदलाव

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव किया है. सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम से बर्थडे बॉय तिलक वर्मा को बाहर कर दिया है. जबकि उनकी जगह पर बांए हाथ के तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है. तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में भी इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है.