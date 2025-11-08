ETV Bharat / sports

IND vs AUS: बारिश के चलते रुका मैच, अभिषेक और गिल क्रीज पर मौजूद

India vs Australia 5th T20: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रिसबेन में टॉस हार गई है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग चुनी है.

Ind vs Aus 5th T20 match updates
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवा टी20 मैच (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 1:26 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम टी20 मैच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श आए. ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

अभिषेक और गिल की शानदार शुरुआत
भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. इन दोनों ने मिलकर 4.5 ओवर में बगैर कोई विकेट खोए रन बनाए. तभी भारत के समय के अनुसार दोपहर 2.16 बजे मौसम बहुत खराब होने और बिजली गिरने की वजह से के चलते मैच रोक दिया गया. स्टेडियम में बैठे लोगों को खुली जगहों पर रहना सुरक्षित नहीं है. इसके लिए उन्हें नीचे के स्टैंड से भी हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. इसके बाद मैच में बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैदान पर कवर्स आ गए. मैच को रोके जाने पर अभिषेक 23 और गिल 29 रन बाकर क्रीज पर मौजूद थे.

टीम इंडिया में हुआ एक बड़ा बदलाव
इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव किया है. सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम से बर्थडे बॉय तिलक वर्मा को बाहर कर दिया है. जबकि उनकी जगह पर बांए हाथ के तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है. तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में भी इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
मिशेल मार्श ने कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. पिच अच्छी लग रही है. हमेशा यहां आकर इस शानदार स्टेडियम में खेलना बहुत अच्छा लगता है. ये सीरीज ड्रॉ करने का पक्का मौका है. दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है. पिच थोड़ी अलग है. इंडिया ने शानदार बॉलिंग की है. आज रात हालात अलग हैं और हम अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'जब तक आप गेम जीत रहे हैं और टॉस हार रहे हैं तब तक ठीक है. हम बाहर जाकर खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. टीम का गोल क्या है, यह समझना हमेशा अच्छा होता है. सभी बैट्समैन समझ गए थे कि यह 200 रन वाली विकेट नहीं थी. पिछले गेम में सभी बॉक्स टिक हो गए थे. बस वैसा ही जारी रखना चाहते हैं. बाइलेटरल सीरीज जीतना हमेशा अच्छा होता है. हम तिलक को रेस्ट देकर रिंकू टीम में लाए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शियस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा.

