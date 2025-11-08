ETV Bharat / sports

क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का अंतिम टी20 मुकाबला, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल्स

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम टी20 आज यानी शनिवार (8 नवंबर) को खेला जाने वाला है. ये मैच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से होगी, जबकि टॉस 1:15 पर होगा. लेकिन इन मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. क्या कहती है ब्रिसबेन की मौसम रिपोर्ट

ऐसे में अगर ये मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत सीरीज जीत जाएगा. क्योंकि 4 मैचों की समाप्ति के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज में 2-1 से आगे हैं. इस सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. टीम इंडिया तीसरा और चौथा टी20 अपने नाम कर चुकी है. अब अंतिम मैच निर्णायक होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया को अगर सीरीज बराबर करनी है तो वो उसे ये मैच जीतना ही होगा. वहीं भारत ये मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी. अगर बारिश के चलते ये मैच नहीं हो पाया तो भारतीय क्रिकेट टीम 2-1 से सीरीज जीत जाएगी. मौसम की बात करें तो, ब्रिसबेन में बारिश का अनुमान 50% के लगभग है. इसके साथ ही दूसरी पारी में बारिश की संभावना 60% हैं. ऐसे में ये मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है.