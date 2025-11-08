ETV Bharat / sports

क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का अंतिम टी20 मुकाबला, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल्स

India vs Australia 5th T20: आज सूर्यकुमार यादव की टीम मिशेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच खेलने वाली है.

Published : November 8, 2025 at 9:37 AM IST

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां और अंतिम टी20 आज यानी शनिवार (8 नवंबर) को खेला जाने वाला है. ये मैच ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से होगी, जबकि टॉस 1:15 पर होगा. लेकिन इन मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है.

क्या कहती है ब्रिसबेन की मौसम रिपोर्ट
ऐसे में अगर ये मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत सीरीज जीत जाएगा. क्योंकि 4 मैचों की समाप्ति के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज में 2-1 से आगे हैं. इस सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. टीम इंडिया तीसरा और चौथा टी20 अपने नाम कर चुकी है. अब अंतिम मैच निर्णायक होने वाला है.

ऑस्ट्रेलिया को अगर सीरीज बराबर करनी है तो वो उसे ये मैच जीतना ही होगा. वहीं भारत ये मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी. अगर बारिश के चलते ये मैच नहीं हो पाया तो भारतीय क्रिकेट टीम 2-1 से सीरीज जीत जाएगी. मौसम की बात करें तो, ब्रिसबेन में बारिश का अनुमान 50% के लगभग है. इसके साथ ही दूसरी पारी में बारिश की संभावना 60% हैं. ऐसे में ये मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और ऑस्ट्रेलिया के टी20 क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो, इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 11 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है.

गाबा की पिच रिपोर्ट
गाबा की पिच की बात करें तो यहां पर अक्सर बल्लेबाजों का बोलबाला नजर आता है. इस पिच पर बल्लेबाज एक बार सेट हो जाए तो फिर वो बड़ी पारी खेल सकता है. लेकिन नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज भी इस पिच पर असरदार साबित होते हैं. इस पिच पर उन्हें गति और उछाल मिलता है. पुरानी गेंद से साथ स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद मिलती है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम जम्पा, बेन ड्वार्शियस.

