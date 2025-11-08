ETV Bharat / sports

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़कर सूर्यकुमार यादव और फिल साल्ट को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा ( IANS )

हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम के तूफानी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल और फिल साल्ट जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. वो अब सिर्फ विराट कोहली से एक खास उपलब्धि हासिल करने के मामले में पीछे रहे गए. अभिषेक ने ये खास मुकाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन के गाबा में खेल जा रहे पांचवें टी20 मैच में हासिल किया है. अभिषेक शर्मा को मिले 2 जीवनदान

इस मैच में अभिषेक शर्मा शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए. जब वो 5 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे, तब पहले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच छोड़ दिया. इसके बाद जब 11 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे. तब नाथन एलिस के चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर बेन ड्वार्शियस ने उनका कैच छोड़ दिया. अभिषेक ने मैच रुकने तक खेली 23 रनों की पारी

इसके साथ ही अभिषेक ने खराब मौसम और बारिश के कारण मैच रुकने तक 13 बॉलों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बना लिए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176.92 का रहा है. इस पारी की मदद से भारत ने 4.5 ओवर में बैगर नुकसान के 52 रन बना लिए हैं. इस छोटी सी तूफानी पारी के साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि टी20 क्रिकेट में हासिल कर ली है.