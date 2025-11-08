अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़कर सूर्यकुमार यादव और फिल साल्ट को छोड़ा पीछे
IND vs AUS 5th T20 : अभिषेक शर्मा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांचवें मैच में इतिहास रच दिया है.
Published : November 8, 2025 at 3:38 PM IST
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम के तूफानी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल और फिल साल्ट जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. वो अब सिर्फ विराट कोहली से एक खास उपलब्धि हासिल करने के मामले में पीछे रहे गए. अभिषेक ने ये खास मुकाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन के गाबा में खेल जा रहे पांचवें टी20 मैच में हासिल किया है.
अभिषेक शर्मा को मिले 2 जीवनदान
इस मैच में अभिषेक शर्मा शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए. जब वो 5 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे, तब पहले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच छोड़ दिया. इसके बाद जब 11 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे. तब नाथन एलिस के चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर बेन ड्वार्शियस ने उनका कैच छोड़ दिया.
अभिषेक ने मैच रुकने तक खेली 23 रनों की पारी
इसके साथ ही अभिषेक ने खराब मौसम और बारिश के कारण मैच रुकने तक 13 बॉलों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बना लिए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176.92 का रहा है. इस पारी की मदद से भारत ने 4.5 ओवर में बैगर नुकसान के 52 रन बना लिए हैं. इस छोटी सी तूफानी पारी के साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि टी20 क्रिकेट में हासिल कर ली है.
अभिषेक ने सूर्या को पीछे छोड़कर रचा इतिहास
इस पारी के साथ ही अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम बॉल में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने हमवतन और कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. सूर्या ने 573 बॉल में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे, जबकि अभिषेक ने ये मुकाम सिर्फ 528 बॉल में हासिल कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के फिल साल्ट (599 बॉल) और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (604 बॉल) को पीछे छोड़ दिया है.
सबसे कम गेंदों में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी
- 528 गेंद - अभिषेक शर्मा
- 573 गेंद - सूर्यकुमार यादव
- 599 गेंद - फिल साल्ट
- 604 गेंद - ग्लेन मैक्सवेल
- 609 गेंद - आंद्रे रसेल/ फिन एलन
1000 रन बनाने के मामले में अभिषेक ने राहुल को भी छोड़ा पीछे
इसके साथ ही अभिषेक शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने केएल राहुल (29 पारियां) को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है. अभिषेक ने 1000 रन पूरे करने के लिए 28 पारियां लीं हैं. इस मामले में शीर्ष पर भारत के स्टार बैटर विराट कोहली मौजूद हैं. उन्होंने 27 पारियों में भारत के लिए 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे.
टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन बनाने के लिए सबसे कम पारियां (भारत)
- 27 पारियां - विराट कोहली
- 28 पारियां - अभिषेक शर्मा
- 29 पारियां - केएल राहुल
- 31 पारियां - सूर्यकुमार यादव
- 40 पारियां - रोहित शर्मा
