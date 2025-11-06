ETV Bharat / sports

IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 168 का लक्ष्य, शुभमन गिल ने बनाए सबसे ज्यादा रन

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 मैच ( IANS )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 पर ऑल आउट हो गई. शुभमन गिल ने बनाए टीम के लिए सर्वाधिक रन

इस मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.4 ओवर में 56 रन जोड़े. भारत को पहला झटका अभिषेक के रूप में लगा. वो 28 रनों के निजी स्कोर पर एडम जम्पा की बॉल पर डिम डेविड को कैच थमा बैठे. उनके बाद शिवम दुबे 22 बनाकर पवेलियन लौट गए.