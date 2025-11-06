ETV Bharat / sports

IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 168 का लक्ष्य, शुभमन गिल ने बनाए सबसे ज्यादा रन

IND vs AUS 4th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैरारा में चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है. भारत ने 167 रन बनाए हैं.

IND vs AUS 4th T20
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 मैच (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 3:36 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 4:07 PM IST

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 पर ऑल आउट हो गई.

शुभमन गिल ने बनाए टीम के लिए सर्वाधिक रन
इस मैच में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.4 ओवर में 56 रन जोड़े. भारत को पहला झटका अभिषेक के रूप में लगा. वो 28 रनों के निजी स्कोर पर एडम जम्पा की बॉल पर डिम डेविड को कैच थमा बैठे. उनके बाद शिवम दुबे 22 बनाकर पवेलियन लौट गए.

इसी बीच उपकप्तान शुभमन गिल ने टीम के लिए सर्वाधिक 46 रनों की पारी खेली. उन्होंने 39 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के के साथ टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 117.94 का रहा. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव 20, तिलक वर्मा 5 और जितेश शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

जम्पा और एलिस ने चटकाए 3-3 विकेट
इसके बाद वाशिंगटन सुंदर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. सुदंर के बाद अर्शदीप बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए. टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 1 और अक्षर पटेल ने 21 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा ने 4 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए. तो वहीं नाथन एलिस ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

