IND vs AUS: भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया दी पहले बैटिंग, टीम इंडिया में हुए 3 बड़े बदलाव

IND vs AUS 3rd T20: सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया. मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा.

Published : November 2, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 1:32 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज होबार्ट के बेलेरिव ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत की ओर से कप्तान सूर्यकमार यादव जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श उतरे. इस दौरान भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया.

भारतीय टीम में हुआ एक बदलाव
भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किया है. जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है. जबकि संजू सैमनस, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया है. तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में भी एक बदलाव हुआ है. जोश हेजलवुड की जगह पर शॉन एबॉट टीम में आए हैं.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. दूसरी इनिंग में बॉल बैट पर अच्छे से आएगी. हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान दे रहे हैं. टीम में तीन बदलाव हैं. जितेश, अर्शदीप और वाशिंगटन टीम में आए हैं.

मिच मार्श ने टॉस पर कहा, 'यह एक शानदार विकेट है. हम अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और एक बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं. हमारी टीम में बस एक बदलाव है. हेजलवुड की जगह एबॉट खेल रहे हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन.

