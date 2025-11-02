ETV Bharat / sports

IND vs AUS: भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया दी पहले बैटिंग, टीम इंडिया में हुए 3 बड़े बदलाव

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज होबार्ट के बेलेरिव ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत की ओर से कप्तान सूर्यकमार यादव जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श उतरे. इस दौरान भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया.

भारतीय टीम में हुआ एक बदलाव

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किया है. जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है. जबकि संजू सैमनस, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया है. तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में भी एक बदलाव हुआ है. जोश हेजलवुड की जगह पर शॉन एबॉट टीम में आए हैं.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. दूसरी इनिंग में बॉल बैट पर अच्छे से आएगी. हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान दे रहे हैं. टीम में तीन बदलाव हैं. जितेश, अर्शदीप और वाशिंगटन टीम में आए हैं.