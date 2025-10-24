IND vs AUS: सिडनी की पिच बल्लेबाज या गेंदबाज किसे करेंगी मदद? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
India vs Australia 3rd ODI: भारत-ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी में तीसरा वनडे मैच खेलने वाला है. उससे पहले पिच रिपोर्ड और आंकड़ों पर नजर डालें.
Published : October 24, 2025 at 4:32 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच मैच 25 अक्टूबर (शनिवार को) खेला जाने वाला है. ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जबकि मुकाबले का टॉस सुबह 8:30 पर होगा. इस मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल अपनी शाख बचाने उतरेंगे तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श क्लीन स्वीप कर सीरीज 3-0 से जीतने के लिए उतरेंगे.
इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि एडिलेड में एडम जम्पा ने शानदार गेंदबाजी की थी. ऐसे में अब सिडनी में कुलदीप को मौका दिया जा सकता है. लेकिन उससे पहले आइए इस मैच से सिडनी की पिच रिपोर्ट के साथ वहां के वनडे आंकड़ों पर नजर डालते हैं.
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट और आंकड़े
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार मानी जाती है. इस पिच पर बल्लेबाज सेट होने के बाद रनों का अंबार लगा देते हैं. यहां पर गेंद अच्छी गति के साथ बल्ले पर आती है, जिसके चलते बैटर्स आसानी से बड़े शॉट्स लगा सकते हैं. यहां पर तेज गेंदबाजों को मुवमेंट पाने की लिए अतरिक्त महेनत करनी पड़ती है. इस पिच पर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को भी मदद करती है.
इस पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छ ऑप्शन होता है. इस मैदान पर कुल 168 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 96 मैच बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं. तो वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 64 मैचों में जीत मिली है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 224 है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर 189 है. इस मैदान का उच्चतम स्कोर 408 है जबकि न्यूनतम स्कोर 101 है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11
भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.