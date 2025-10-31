IND vs AUS: भारत की टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने चुनी फील्डिंग
IND vs AUS 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मेलबर्न में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Published : October 31, 2025 at 1:21 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 1:27 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श आए. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.
भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. टीम इंडिया उसी प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरी है, जिसके साथ वो कैनबरा में खेली थी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में 1 बदलाव हुआ है. मैथ्यू शॉर्ट की टीम में जोश फिलिप की जगह एंट्री हुई है.
टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान
मिशेल मार्श ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि 40 ओवर तक यह बदलेगी नहीं. हमारी टीम में एक बदलाव है. फिलिप की जगह शॉर्ट आए हैं.
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करके खुश हैं. हम इसी तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं. शुभमन जानते हैं कि रन कैसे बनाने हैं. उनके साथ आपको विकेट्स के बीच तेजी से दौड़ना भी पड़ता है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं'.
भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(w), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड.