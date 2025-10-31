ETV Bharat / sports

IND vs AUS: भारत की टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने चुनी फील्डिंग

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के लिए मैदान पर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श आए. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. टीम इंडिया उसी प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरी है, जिसके साथ वो कैनबरा में खेली थी. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11 में 1 बदलाव हुआ है. मैथ्यू शॉर्ट की टीम में जोश फिलिप की जगह एंट्री हुई है.

टॉस पर क्या बोले दोनों कप्तान

मिशेल मार्श ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि 40 ओवर तक यह बदलेगी नहीं. हमारी टीम में एक बदलाव है. फिलिप की जगह शॉर्ट आए हैं.