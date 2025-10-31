भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ घंटों बाद शुरू होगा घमासान, जानिए कैसी होगी दोनों की प्लेइंग-11
India vs Australia 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज मेलबर्न में खेला जाएगा.
Published : October 31, 2025 at 10:48 AM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच आजा यानी (31 अक्टूबर) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद दोनों टीमें यह मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस मैच में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श करते हुए नजर आएंगे.
पहला मैच बारिश की वजह से रद्द
सीरीज का पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9.4 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बनाए थे. अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने होंगी और 1-0 की बढ़त लेने की कोशिश करेंगी. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद टी-20 सीरीज भी जीतने और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी. वहीं नंबर 1 टी-20 टीम भारत का लक्ष्य छोटे फॉर्मेट में अपनी बढ़त बनाए रखना और दूसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा.
दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अब तक कुल 33 टी-20 मैच खेले गए हैं. इन मैचों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है, जिसमें से 20 मैच उसने जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 11 बार भारत को हराया है, जबकि दो मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं. दोनों टीमों के बीच हर मैच रोमांचक रहा है. आंकड़ों से पता चलता है कि भारत टी-20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहा है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(w), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड.