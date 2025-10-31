ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ घंटों बाद शुरू होगा घमासान, जानिए कैसी होगी दोनों की प्लेइंग-11

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच आजा यानी (31 अक्टूबर) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद दोनों टीमें यह मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस मैच में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श करते हुए नजर आएंगे.

पहला मैच बारिश की वजह से रद्द

सीरीज का पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9.4 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बनाए थे. अब दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मैच में आमने-सामने होंगी और 1-0 की बढ़त लेने की कोशिश करेंगी. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद टी-20 सीरीज भी जीतने और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी. वहीं नंबर 1 टी-20 टीम भारत का लक्ष्य छोटे फॉर्मेट में अपनी बढ़त बनाए रखना और दूसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा.