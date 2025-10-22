IND vs AUS: विराट कोहली एडिलेड में रचेंगे इतिहास, धोनी का महारिकॉर्ड तोड़ बनेंगे नंबर 1 बल्लेबाज

ETV Bharat / sports

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे 23 अक्टूबर (गुरुवार को) खेलेगी. ये मैच एडिलेड के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की शुरुआत सुबर 9 बजे होगी, जबकि टॉस 8:30 बजे खेला जाएगा. ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है, अब भारत को सीरीज को जीवित रखना है तो उन्हें ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा.

इंडियन क्रिकेट टीम को इस मैच में जीत दिलाने में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि विराट का प्रदर्शन एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बेहतरीन है. वह मौजूद और एक्टिव प्लेयर्स में ओवल के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं. तो आइए इस मैदान पर विराट कोहली के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS)

एडिलेड पर विराट के शानदार आंकडे़
एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली ने अब तक सभी फॉर्मेट मिलाकर कुल 12 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 65 की औसत के साथ शानदार बल्लेबाजी की है. कोहली ने नाम इस मैदान पर 5 शतक भी दर्ज है. उनके बल्ले से यहां पर कुल 975 रन निकले हैं. इस मैदान पर उनका उच्चतम स्कोर 141 रन है.

विराट के पास एडिलेड में इतिहास रचने का मौका
इस मैदान पर 1000 रन पूरे करने से विराट मात्र 25 रन दूर हैं. इस मैच में वो 25 रन बनाते हैं तो एडिलेड में 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. विराट कोहली ने इस सीरीज के पहले मुकाबले में 8 बॉलों का सामना किया था लेकिन वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. वो शून्य के स्कोर पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर आउट हुए थे.

विराट के पास धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
एडिलेड ओवल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है. उन्होंने 2008 से 2019 तक एडिलेड ओवल में भारत के लिए 6 वनडे मैच खेले और कुल 262 रन बनाए. वहीं कोहली के नाम 4 वनडे मैचों में 244 रन दर्ज हैं. वो धोनी के पीछे छोड़कर वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एडिलेड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजी बनने से सिर्फ 19 रन पीछे हैं.

विराट कोहली के वनडे आंकड़े
अब विराट कोहली के पास दूसरे वनडे में अपना फॉर्म हासिल करने का मौका होगा. इसके साथ ही वो एडिलेट पर अपने आंकड़े और बेहतर करना चाहेंगे. विराट ने भारत के लिए 303 वनडे मैचों में 57.6 की औसत और 93.3 की स्ट्राइक रेट के साथ 14181 रन बनाए हैं. उनके नाम 51 शतक और 74 अर्धशतक दर्ज हैं.

