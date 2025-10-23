ETV Bharat / sports

IND VS AUS: विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में पहली बार किया ये कारनामा

एडिलेड में बेरंग रहे विराट कोहली आपको बता दें कि, पूर्व भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे दूसरे वनडे में चार गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए. पर्थ में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में विराट ने 8 बॉल का सामना किया और शून्य पर आउट हो गए. पर्थ में जहां उन्हें मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कराया तो वहीं एडिलेड में जवियर बार्टलेट ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के ओवल में खेला जा रहा है. ये मैच भारत के स्टार बल्लेबाजी विराट के लिए निराशाजनक रहा क्योंकि वो इस मैच में भी शून्य के स्कोर आउट हो गए. इससे पहले वो पर्थ में भी शून्य पर पवेलियन लौट गए थे.

एडिलेड में विराट कोहली ने 5 अर्धशतकों की मदद से 13 मुकाबलो में 975 रन बनाए हैं. जब कोहली आउट होकर गए तो एडिलेड की भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उस बल्लेबाज का सम्मान किया, जिसने इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया है. कोहली ने ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया.

विराट के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

कोहली अब शनिवार को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे में कुछ रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से शानदार विदाई लेंगे. लेकिन इससे पहले कोहली के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. यह पहली बार है जब कोहली अपने वनडे करियर में लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए. एडिलेड में उनके आउट होने से फैंस निराश है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

भारत ने 50 ओवर में बनाए 264 रन

इस मैच में शुभमन गिल ने टॉस हारा और मिशेल मार्श ने उन्हें पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट 264 रन बनाए हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए. उन्होंने 73 रनों की पारी खेली. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 61 और अक्षर पटेल ने 44 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा 4 और जवियर बार्टलेट ने 3 विकेट चटकाए.