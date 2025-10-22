ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया में होगी कड़ी टक्कर, एडिलेड की पिच और वनडे रिकॉर्ड्स के साथ जानें हर डिटेल्स

हैदराबाद : टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एलिडेट के ओवल में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से खेलने वाली है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले ही 1-0 से आगे हैं. अब भारत के पास दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने का मौका होगा. आइए उससे पहले मैच के जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी जानते हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 153 वनडे मैच खेले गए हैं. भारत ने 58 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 85 मैचों में जीत नसीब हुई है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 10 मैच बेनतीजा भी रहे हैं. इन आंकड़ों की मानें तो भारत पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी है.

एडिलेड ओवल पिच रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार मानी जाती है. इस पर पर बॉल बल्ले पर ठीक से आती है. इस पिच पर गेंद को अतिरिक्त उछाल मिलता है. गेंद बल्लेबाजों के पास एक समान गति से आते है. इसके चलते बल्लेबाज अच्छी टाइमिंग के साथ शानदार शॉट लगाते हैं. गेंद पुरानी होने के बाद स्पिन गेंदबाजों के स्पिन और बाउंस मिलता है.