IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज को छोड़ा पीछे
India vs Australia 1st T20I: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नया कीर्तिमान अपने नाम किया है.
Published : October 29, 2025 at 5:34 PM IST
हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैनबरा के मनुका ओवल में पांच मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच आज खेला गया. ये मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया और अंत में रद्द कर दिया गया. इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक खास मुकाम अपने नाम किया है.
सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास
सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही वो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. सूर्या भारत की ओर से खेलते हुए 150 टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
1️⃣5️⃣0️⃣ sixes and counting for Captain @surya_14kumar in T20Is 🔥
Updates ▶️ https://t.co/VE4FvHCa1u#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/wyLphOxwII
सूर्यकुमार यादव भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर मौजूद हैं. रोहित दुनिया के सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं.
सूर्या ने पूरे किए 150 टी20I छक्के
सूर्यकुमार यादव के नाम 1500 छक्के हो चुके हैं. उन्होंने निकोलस पूरन (149 छक्के) को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा 205 छक्कों के साथ शीर्ष पर है. उनके बाद यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम 187 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर जबकि मार्टिन गुप्टिल 173 छक्कों के साथ तीसरे और जोस बटलर 172 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं.
ROHIT SHARMA AT THE TOP IN SIX HITTING 👑 pic.twitter.com/dhm43LSFlO— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2025
टी20 इंटरनेशनल में 150 से ज्यादा छक्के
- 205 रोहित शर्मा
- 187 मुहम्मद वसीम
- 173 मार्टिन गप्टिल
- 172 जोस बटलर
- 150 सूर्यकुमार यादव
भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का हाल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मैच की बात करें तो, मिशेल मार्श ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए. इस दौरान दो बार मैच रुका पहले बार बारिश के बाद मैच को 18 ओवर का कर दिया गया था. दूसरी बार बारिश के बाद मैच शुरू नहीं हो पाया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 19, शुभमन गिल ने 37 और सूर्यकुमार यादव ने 39 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 1 विकेट लिया.
The first #AUSvIND T20I has been abandoned due to rain. 🌧️— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/VE4FvHBCbW#TeamIndia pic.twitter.com/biJYDFe9Ah