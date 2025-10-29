ETV Bharat / sports

IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज को छोड़ा पीछे

सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही वो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. सूर्या भारत की ओर से खेलते हुए 150 टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैनबरा के मनुका ओवल में पांच मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच आज खेला गया. ये मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया और अंत में रद्द कर दिया गया. इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक खास मुकाम अपने नाम किया है.

सूर्यकुमार यादव भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर मौजूद हैं. रोहित दुनिया के सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

सूर्या ने पूरे किए 150 टी20I छक्के

सूर्यकुमार यादव के नाम 1500 छक्के हो चुके हैं. उन्होंने निकोलस पूरन (149 छक्के) को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा 205 छक्कों के साथ शीर्ष पर है. उनके बाद यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम 187 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर जबकि मार्टिन गुप्टिल 173 छक्कों के साथ तीसरे और जोस बटलर 172 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में 150 से ज्यादा छक्के

205 रोहित शर्मा

187 मुहम्मद वसीम

173 मार्टिन गप्टिल

172 जोस बटलर

150 सूर्यकुमार यादव

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का हाल

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मैच की बात करें तो, मिशेल मार्श ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए. इस दौरान दो बार मैच रुका पहले बार बारिश के बाद मैच को 18 ओवर का कर दिया गया था. दूसरी बार बारिश के बाद मैच शुरू नहीं हो पाया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 19, शुभमन गिल ने 37 और सूर्यकुमार यादव ने 39 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 1 विकेट लिया.