IND vs AUS: भारत के 9 खिलाड़ी कांगारुओं के खिलाफ मचाएंगे धमाल, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टी20 में बिखेरेंगे जलवा
IND vs AUS 1st T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है.
Published : October 28, 2025 at 5:02 PM IST
IND vs AUS 1st T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं. वनडे में मिली 2-1 से हार का बदला भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम करके लेना चाहेगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना भारतीय युवा टीम के लिए आसान होगा ? खास तौर से तब जब पहली बार 9 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच खेलेंगे.
इस पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुने गए 16 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में T20I मैच खेलेंगे. उनमें शुभमन गिल. तिलक वर्मा. रिंकू सिंह. अभिषेक शर्मा. नीतीश कुमार रेड्डी. शिवम दुबे. जितेश शर्मा. वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा का नाम शामिल है.
इसके अलावा जब भारतीय टीम आखिरी बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेली थी तब टीम के कप्तान विराट कोहली थे और 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी. उस दौर के केवल दो खिलाड़ी- संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर ही इस दौर की टीम में हैं.
Numbers don't lie! 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) October 27, 2025
Will @surya_14kumar and Co. continue their domination in Australia? 🔥#AUSvIND 👉🏻 1st T20I | WED, 29th OCT | 12:30 PM pic.twitter.com/GIAMZp3uRl
2020 में ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच खेलने वाली भारतीय टीम
केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, टी. नटराजन.
अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में छक्के मारने वाले खिलाड़ी की बात करें तो इस लिस्ट में भी विराट कोहली सबसे आगे हैं. उन्होंने 16 पारियों में कुल 20 छक्के जड़े हैं, जबकि हार्दिक 8 पारियों में 12 छक्के के साथ दूसरे नंबर पर हैं.
#IrfanPathan unveils a power-packed Team India XI for the 1st T20I showdown against Australia 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2025
Drop down your playing XI for the 1st T20I 📝#AUSvIND 👉🏻 1st T20I | WED, 29th OCT | 12:30 PM pic.twitter.com/bijkp01dKD
ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I छक्के
- 20 - विराट कोहली (16 इनिंग्स)
- 12 - हार्दिक पांड्या (8 इनिंग्स)
- 11 - केएल राहुल (11 इनिंग्स)
- 10 - रोहित शर्मा (13 इनिंग्स)
- 9 - शिखर धवन (8 इनिंग्स)
- 9 - सूर्यकुमार यादव (6 इनिंग्स)
बता दें की इस लिस्ट में से सिर्फ कप्तान सूर्यकुमार यादव ही मौजूदा T20I टीम का हिस्सा हैं. लेकिन इस भारतीय टीम में ऐसे प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी रिकॉर्ड को कभी भी ध्वस्त कर सकते हैं. जिसमें सबसे आगे अभिषेक शर्मा का नाम है, वो फिलहाल टी20 के नंबर वन बल्लेबाज भी हैं. जो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और शुरुआत में ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं. अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाने में सफल रही तो इस सीरीज को जीतने से भारत को कोई नहीं रोक सकता.
Are you ready for the STORM? 🌪🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 27, 2025
What makes #AbhishekSharma a danger in Australia? 👀😬#AUSvIND 👉🏻 1st T20I | WED, 29th OCT | 12:30 PM pic.twitter.com/tIdcPWcCQc
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल
- पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)
- दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)
- तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)
- चौथा टी20: 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट)
- पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिस्बेन)