ETV Bharat / sports

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया नें जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs AUS 1st T20: पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

ऑस्ट्रेलिया नें जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी
ऑस्ट्रेलिया नें जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 1:31 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AUS 1st T20: कैनबरा में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. भारतीय टीम वनडे सीरीज को 2-1 से गंवाने के बाद इस सीरीज में कदम रखा है. लेकिन ये भारतीय टीम वनडे टीम से काफी अलग है, क्योंकि इस टीम को सूर्यकुमार यादव लीड कर रहे हैं. इसके अलावा टीम में कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो अपन दम मैच को जीता सकते हैं. इसलिए ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है.

टी20 में दोंनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बत करें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा नजर आ रहा है. अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली है जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत सका है . इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय मेहमान टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि विकेट अच्छा लग रहा है, इसलिए पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब सभी टीमें वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रही हैं और उसी को ध्यान में रखकर तैयारी भी कर रही हैं.

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव वे कहा कि हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे क्योंकि जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, विकेट थोड़ा धीमा हो सकता है. उन्हें पता है कि क्या करना है, वे अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से जानते हैं. रिंकू, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नीतीश इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(w), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड

Last Updated : October 29, 2025 at 1:40 PM IST

TAGGED:

IND VS AUS 1ST T20 LIVE UPDATE
IND VS AUS 1ST T20 LIVE
IND VS AUS
INDIA VS AUSTRALIA 1ST T20
IND VS AUS 1ST T20 MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.