IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया नें जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
IND vs AUS 1st T20: पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Published : October 29, 2025 at 1:31 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 1:40 PM IST
IND vs AUS 1st T20: कैनबरा में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. भारतीय टीम वनडे सीरीज को 2-1 से गंवाने के बाद इस सीरीज में कदम रखा है. लेकिन ये भारतीय टीम वनडे टीम से काफी अलग है, क्योंकि इस टीम को सूर्यकुमार यादव लीड कर रहे हैं. इसके अलावा टीम में कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो अपन दम मैच को जीता सकते हैं. इसलिए ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है.
टी20 में दोंनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बत करें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा नजर आ रहा है. अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली है जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत सका है . इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.
SKYBALL incoming!— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
Get ready for some fearless batting, full hitting as #TeamIndia have been put in to bat first in the 1st T20I!#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/wpak5bA2lz
टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय मेहमान टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि विकेट अच्छा लग रहा है, इसलिए पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब सभी टीमें वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रही हैं और उसी को ध्यान में रखकर तैयारी भी कर रही हैं.
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव वे कहा कि हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे क्योंकि जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, विकेट थोड़ा धीमा हो सकता है. उन्हें पता है कि क्या करना है, वे अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से जानते हैं. रिंकू, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नीतीश इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.
Mitchell Marsh has won the toss & Australia 🇦🇺 will field first 🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
It’s Skyball time in the T20I showdown! 🚀
Here's a look at the Playing XIs 📝
Will Surya & Co. light up the skies against the Aussies? 🇮🇳🔥#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/T5oQmKCrNl
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(w), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड