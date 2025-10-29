ETV Bharat / sports

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया नें जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND vs AUS 1st T20: कैनबरा में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. भारतीय टीम वनडे सीरीज को 2-1 से गंवाने के बाद इस सीरीज में कदम रखा है. लेकिन ये भारतीय टीम वनडे टीम से काफी अलग है, क्योंकि इस टीम को सूर्यकुमार यादव लीड कर रहे हैं. इसके अलावा टीम में कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो अपन दम मैच को जीता सकते हैं. इसलिए ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है.

टी20 में दोंनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बत करें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा नजर आ रहा है. अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली है जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत सका है . इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस के समय मेहमान टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने कहा कि विकेट अच्छा लग रहा है, इसलिए पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब सभी टीमें वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रही हैं और उसी को ध्यान में रखकर तैयारी भी कर रही हैं.