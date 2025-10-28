IND vs AUS: भारतीय खिलाड़ियों ने की जमकर मस्ती, अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल से लिए मजे, देखें वीडियो
IND vs AUS: इंडियन क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच से पहले जमकर मस्ती की, जिसका वीडियो सामने आया है.
Published : October 28, 2025 at 2:08 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. कैनबरा के मनुका ओवल में खेले जाने वाले इस मैच में सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श संभालते हुए दिखाई देंगे.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच से पहले तैयार टीम इंडिया
इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते दिन कैनबरा में जमकर अभ्यास किया. इस अभ्यास सत्र में भारतीय खिलाड़ियों को पहले मैदान पर रनिंग करते हुए देखा गया, उसके बाद सभी खिलाड़ियों ने नेट्स में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की. इस दौरान कोच गौतम गंभीर अपने खिलाड़ियों से बात करते हुए भी नजर आए.
संजू सैमसन, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या ने नेट्स में जमकर बल्लेबाजी की. इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करते हुए नजर आए. कुलदीप यादव ने भी नेट्स में अपनी स्पिन को धार दी. इसके बाद सभी खिलाड़ी कैचिंग का अभ्यास करते हुए नजर आए. इस दौरान उन्हें काफी सर्दी का सामना करना पड़ गया.
भारतीय खिलाड़ियों की मस्ती का वीडियो
बीसीसीआई ने एक और वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो भारत की टी20 टीम के फोटोशूट का है. इस वीडियो में भारतीय कप्तान और खिलाड़ी जमकर मस्ती कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा वीडियो में जमकर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं. वो शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह से खूब मजे ले रहे हैं. तो वहीं गिल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी खूब मजे लिए. इस दौरान रिंकू सिंह की भी मस्ती देखने को मिली. तिलक वर्मा ने भी अपना स्वैग दिखाया. कप्तान भी अपने खिलाड़ियों की टांग खींचते हुए नजर आए.
टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.