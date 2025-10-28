ETV Bharat / sports

IND vs AUS: टी20 में किसका पलड़ा भारी? भारत या ऑस्ट्रेलिया, जानें दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड

Ind vs Aus Head to Head in T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे के बाद अब टी20 में आमने सामने होने वाले हैं.

टी20 में किसका पलड़ा भारी? भारत या ऑस्ट्रेलिया
टी20 में किसका पलड़ा भारी? भारत या ऑस्ट्रेलिया (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 11:11 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs AUS 1st T20: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब टी20 सीरीज में भिड़ने वाली है. पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर से कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:45 पीएम से शुरू हो जाएगा.

इस सीरीज में भारतीय टीम काफी अलग दिखेगी, क्योंकि रोहित और कोहली वनडे के बाद अपने देश लौट गए हैं और वो दोनों इस फॉर्मेट को अलविदा भी कह चुके हैं. इसके अलावा टी20 टीम के कप्तान सूर्या है और बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज इस सीरीज में नजर आएंगे, जबकि इस फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी टीम में नजर आएंगे.

T20 में भारत ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड
इसलिए ये पांच मैचों की टी20 सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है. वहीं अगर हम टी20 में दोनों टीमों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा नजर आ रहा है. अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली है जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत सका है . इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

होम ग्राउंड पर
इसके अलावा दोनों टीमों के होम ग्राउंड का नतीज देखें तो यहां पर भी भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के 10 मैचों में जीत हासिल की और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर भारती के खिलाफ 7 मुकाबले जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है.

न्यूट्रल ग्राउंड पर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तीसरे न्यूट्रल ग्राउंड पर टी20 में ये दोनों टीम पांच बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में जीत दर्ज करने में सफल रहा है.

IND vs AUS टी20 शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)

तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)

चौथा टी20: 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट)

पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिस्बेन)

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (1-3 मैच), महली बियर्डमैन (3-5 मैच), बेन ड्वार्शुइस (4-5 मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (1-2 मैच), ग्लेन मैक्सवेल (3-5 मैच), टिम डेविड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा और तनवीर सांघा.

ये भी पढ़ें

AUS vs IND: गंभीर ने की सिडनी ODI जीतने के बाद दो खिलाड़ियों की तारीफ, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में नया स्पिनर शामिल, यहां देखें कंगारुओं का अपडेटेड टी20 स्क्वाड

Last Updated : October 28, 2025 at 12:49 PM IST

TAGGED:

IND VS AUS HEAD TO HEAD IN T20I
IND VS AUS IN T20
T20 में भारत ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड
IND VS AUS टी20 शेड्यूल
IND VS AUS 1ST T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.