IND vs AUS: टी20 में किसका पलड़ा भारी? भारत या ऑस्ट्रेलिया, जानें दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड

IND vs AUS 1st T20: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब टी20 सीरीज में भिड़ने वाली है. पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर से कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:45 पीएम से शुरू हो जाएगा.

इस सीरीज में भारतीय टीम काफी अलग दिखेगी, क्योंकि रोहित और कोहली वनडे के बाद अपने देश लौट गए हैं और वो दोनों इस फॉर्मेट को अलविदा भी कह चुके हैं. इसके अलावा टी20 टीम के कप्तान सूर्या है और बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज इस सीरीज में नजर आएंगे, जबकि इस फॉर्मेट के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी टीम में नजर आएंगे.

T20 में भारत ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड

इसलिए ये पांच मैचों की टी20 सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है. वहीं अगर हम टी20 में दोनों टीमों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा नजर आ रहा है. अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली है जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत सका है . इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

होम ग्राउंड पर

इसके अलावा दोनों टीमों के होम ग्राउंड का नतीज देखें तो यहां पर भी भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के 10 मैचों में जीत हासिल की और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर भारती के खिलाफ 7 मुकाबले जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है.

न्यूट्रल ग्राउंड पर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तीसरे न्यूट्रल ग्राउंड पर टी20 में ये दोनों टीम पांच बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों में जीत दर्ज करने में सफल रहा है.