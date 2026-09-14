IND vs AFG: पहले टी20 में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कप्तान अय्यर ने क्या कहा?
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद गेंदबाजी यूनिट की तारीफ की.
Published : September 14, 2026 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली: टीम इंडिया ने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 7 विकेट सा शानदार जीत दर्ज की. इसके साथ मेहमान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अफगानिस्तान की मेजबानी में होने वाले पहले मैच में भारत ने मेजबान टीम को पहले 156/8 पर रोका और फिर 38 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया.
मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी बॉलिंग यूनिट की सामूहिक कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के तुरंत असरदार साबित होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मैं इस जीत के लिए शुक्रगुजार हूं, और सभी ने सफलता के लिए मिलकर काम किया. उन्होंने ये भी कहा कि बुमराह टीम के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं; उन्होंने अच्छी शुरुआत दी और बाद में आने वाले सभी गेंदबाजों के लिए मोमेंटम बनाया.
पहले टी20 में भारत का शानदार प्रदर्शन
मैच में भारत की गेंदबाजी शानदार रही. बुमराह ने 4 ओवर में केवल 26 रन खर्च करके एक विकेट हासिल किए. जबकि अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 19 देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा अक्षर ने 4 ओवर में 27 रन और वरुण ने 4 ओवर में 16 रन देकर एक-एक विकेट हासिल किए. उसके बाद बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की. अभिषेक ने 32 गेंद में 82 रनों की पारी खेली. जिसमें सात छक्के और इतने ही चौके शामिल थे. इसके अलावा किशन ने पांच चौके, एक छक्का की मदद से 42 रन बनाए. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 53 गेंद में 121 रन की शतकीय साझेदारी निभाई. जिससे भारत की जीत में कोई मुश्किल नहीं आई.
बुमराह ने लय बनाई
अय्यर ने कहा, 'सभी ने जीत में योगदान दिया. जसप्रीत बुमराह हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. उन्होंने टीम के लिए लय बनाई. अर्शदीप ने भी ऐसा ही किया. वरुण चक्रवर्ती ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर उस लय को आगे बढ़ाया.'
शिवम दुबे को पारी का अंतिम ओवर देने पर अय्यर ने कहा, 'आखिरी ओवर के लिए कोई और विकल्प नहीं था. दुबे भी अपना पहला ओवर ही डाल रहे थे इसलिए उनके लिए भी आसान नहीं था. हालांकि इस खेल में यह होता रहता है और मुझे विश्वास है कि इस मुकाबले के बाद काम करेंगे कि वह कहां बेहतर कर सकते थे.' बता दें की दूबे ने आखिरी ओवर में 21 रन खर्च कर दिए थे.
अभिषेक-ईशान को खेल की अच्छी समझ है
अभिषेक और ईशान के बारे में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने जो शॉट्स खेले, वे बेमिसाल थे, और उनमें से कुछ तो बेहतरीन थे. लेकिन ईशान की बात करें तो वह हाल के समय में शानदार फॉर्म में हैं. ड्रेसिंग रूम और प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान पर उनका व्यवहार बहुत शांत और सहज रहा है. उन्हें अपने खेल की अच्छी समझ है. एक टीम के तौर पर यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है.'
अफगानिस्तान के कप्तान ने क्या कहा?
वहीं अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने कहा, 'हमने उन्हें लगातार विकेट दिए, जिससे उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बना दिया. हमें वह नतीजा नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी. हमने मध्य के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन उनके गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों ने अच्छा प्रदर्शन किया.'
जदरान ने ईशान किशन के हाथों हुए अपने रन-आउट को मैच का वो अहम मोड़ बताया जब मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया. उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि वह रन-आउट ही मैच का टर्निंग पॉइंट था. ईशान किशन ने गेंद पकड़ी और उसे फील्डर या गेंदबाज की तरफ फेंका. मेरे हिसाब से वही टर्निंग पॉइंट था. उन्हें उससे मोमेंटम मिल गया.'
सीरीज का दूसरा मैच कब?
तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली के इसी स्टेडियम पर 15 सितंबर को खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.