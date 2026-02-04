ETV Bharat / sports

IND vs AFG अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल: अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND U19 vs AFG U19 Semifinal: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानीस्तान के बीच खेला जा रहा है.

IND vs AFG अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल
IND vs AFG अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल (Gatty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 12:48 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 12:57 PM IST

IND U19 vs AFG U19 Semifinal: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है. जहा अफगानिस्तान के कप्तान महबूब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अजेय है
आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, उसने अपने सभी मैच जीते हैं. ब्लू टीम ने अपने अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ छह विकेट की जीत के साथ की और फिर बांग्लादेश के खिलाफ 18 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सात विकेट की जीत के साथ ग्रुप B में टॉप पर जगह बनाई. उसके बाद सुपर सिक्स स्टेज में भी जीत का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे और कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की.

अफगानिस्तान की भी टूर्नामेंट शानदार रहा है
दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन की जीत के साथ की और फिर वेस्टइंडीज और तंजानिया को हराकर ग्रुप D में टॉप पर रहा. महबूब खान की अगुवाई वाली टीम ने सुपर सिक्स स्टेज की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट की हार के साथ की, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ 191 रन की बड़ी जीत के साथ शानदार वापसी की, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालीफाई कर गए.

IND U19 vs AFG U19 Semifinal: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय अंडर 19 टीम की प्लेइंग इलेवन: एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन.

अफगानिस्तान अंडर 19 टीम की प्लेइंग इलेवन: उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान.

