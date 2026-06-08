IND vs AFG: तीसरे दिन का खेल शुरू, अफगानिस्तान पर मंडराया फॉलोऑन का खतरा
IND vs AFG Test Day 3: अफगानिस्तान को फॉलोऑन से बचने के लिए 365 रन बनाने होंगे.
Published : June 8, 2026 at 9:28 AM IST
IND vs AFG Test Day 3: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल मुल्लांपुर में शुरू हो गया है. आज का दिन अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि उनका पहला लक्ष्य टीम को फॉलोऑन से बचाना होगा ताकि वो पारी की हार से खुद को बचा सकें. वहीं भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है और वो अफगानिस्तान की टीम को जल्द जल्द समेटकर जीत की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा.
भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के मजबूत स्कोर पर घोषित की थी, जिसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान का स्कोर 113/5 था. मेहमान टीम अभी भी 451 रन पीछे है. जबकि फॉलोऑन से बचने के लिए उसे 365 रनों तक पहुंचना होगा.
अफगानिस्तान की तरफ से रहमत शाह एक छोर संभाले हुए हैं, वो 81 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रहे है, जबकि दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. जिसका नतीजा ये हुए कि अब्दुल मलिक 16, सदीकुल्ला अटल 17, रहमानुल्ला गुरबाज 12, हशमतुल्लाह शाहिदी 20 और असफर जजई 3 रन बनाकर आउट हो गए.
भारत की तरफ से दुसरे दिन मानव सुथार सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में तीन विकेट हासिल कर लिए है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए.
भारत ने 564 पर पारी घोषित की
भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की. जिसमें कप्तान शुभमन गिल के 126 रन और उपकप्तान केएल राहुल के 100 रन सबसे खास थे. इसके अलावा साई सुदर्शन (81), ऋषभ पंत (81) और वॉशिंगटन सुंदर (52) ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. अफगानिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने इस पारी में कुल 6 विकेट हासिल किए.