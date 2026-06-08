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IND vs AFG: तीसरे दिन का खेल शुरू, अफगानिस्तान पर मंडराया फॉलोऑन का खतरा

IND vs AFG Test Day 3: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल मुल्लांपुर में शुरू हो गया है. आज का दिन अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि उनका पहला लक्ष्य टीम को फॉलोऑन से बचाना होगा ताकि वो पारी की हार से खुद को बचा सकें. वहीं भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है और वो अफगानिस्तान की टीम को जल्द जल्द समेटकर जीत की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा.

भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के मजबूत स्कोर पर घोषित की थी, जिसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान का स्कोर 113/5 था. मेहमान टीम अभी भी 451 रन पीछे है. जबकि फॉलोऑन से बचने के लिए उसे 365 रनों तक पहुंचना होगा.

अफगानिस्तान की तरफ से रहमत शाह एक छोर संभाले हुए हैं, वो 81 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रहे है, जबकि दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. जिसका नतीजा ये हुए कि अब्दुल मलिक 16, सदीकुल्ला अटल 17, रहमानुल्ला गुरबाज 12, हशमतुल्लाह शाहिदी 20 और असफर जजई 3 रन बनाकर आउट हो गए.