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IND vs AFG: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, मानव सुथार करेंग डेब्यू

IND vs AFG Test Day 1: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर में खेला जा राहा है.

IND vs AFG Test Day 1
भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
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IND vs AFG Test Day 1: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम में ऑफ स्पिनर मानव सुथार डेब्यू कर रहे हैं. सुथार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे.

हालांकि इस मैच से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसे भारत की उस मुश्किल टेस्ट सीरीज की तैयारी के तौर पर अहम माना जा रहा है. यह मैच भारतीय क्रिकेट के लिए बदलाव का दौर है, क्योंकि कई अहम सीनियर खिलाड़ी इसमें नहीं खेल रहे हैं.

कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और उन्हें ज्यादा मौके देने पर ध्यान दे रही है. इस सोच का असर टीम चुनने पर भी दिख रहा है, जैसे देवदत्त पडिक्कल की जगह नंबर 3 पर साई सुदर्शन को प्राथमिकता देना और मानव सुथार को उनका पहला टेस्ट कैप देना.

अफगानिस्तान के लिए यह मैच एक अहम पड़ाव है. नए हेड कोच रिचर्ड पाइबस की देखरेख में टीम व्हाइट-बॉल क्रिकेट से आगे अपनी तरक्की जारी रखने की उम्मीद करेगी. 'फुल मेंबर' का दर्जा मिलने के बाद से बहुत कम टेस्ट मैच खेलने के कारण, अफगानिस्तान इस मैच को अपने रेड-बॉल कल्चर को मजबूत करने, अनुभव हासिल करने और इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी तरक्की दिखाने के एक अहम मौके के तौर पर देख रहा है.

IND vs AFG: कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि यहां काफी गर्मी और उमस है. पिच धीरे-धीरे धीमी और नीची होती जाएगी. यह बहुत खास है, मैं यहीं खेलकर बड़ा हुआ हूं. यहां कप्तानी करना बहुत सम्मान की बात है. तैयारी अच्छी रही है, कुछ दिन अच्छी नींद मिली, इसके बाद नौ टेस्ट मैच हैं, हमारे पास कई घरेलू टेस्ट मैच हैं. सही कॉम्बिनेशन बनाने की बात है. मानव सुथार अपना डेब्यू कर रहे हैं.'

इस बीच, अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, 'हम भी बैटिंग करना चाहते थे, क्योंकि विकेट अच्छा लग रहा है. हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, हम चुनौती के लिए तैयार हैं. हमें चुनौतियां पसंद हैं. हम इस मैच के लिए अच्छी तरह तैयार हैं. काबुल में हमारा तैयारी कैंप अच्छा रहा. हमारे पास तीन सीमर और दो स्पिनर का कॉम्बिनेशन है... हमारी तरफ से नंगेलिया खरोटे डेब्यू करने वाला खिलाड़ी है.'

IND vs AFG: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी

ये टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में खेला जा रहा है.

IND vs AFG: मुल्लांपुर में टेस्ट डेब्यू
यहां की पिच ज्यादा सपाट थी, जो पंजाब किंग्स को बहुत पसंद आई. उनके आक्रामक बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए और अपने गेंदबाजों को कुछ अतिरिक्त रनों का सहारा दिया, जिससे उन्हें बचाव करने में मदद मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मैच के लिए पिच पूरी तरह सपाट नहीं होगी. मुल्लनपुर अब भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू बन जाएगा.

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