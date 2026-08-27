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IND vs AFG टी20 सीरीज का मीडिया राइट पाकिस्तानी कंपनी के पास, जानें भारत में कहां देख सकेंगे मैच?

IND vs AFG टी20 सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू होगी.

IND vs AFG टी20 सीरीज का मीडिया राइट पाकिस्तानी कंपनी के पास
IND vs AFG टी20 सीरीज का मीडिया राइट पाकिस्तानी कंपनी के पास (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 11:13 AM IST

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IND vs AFG T20 Series 2026: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट कर रहा है. जिसके सारे मैच नई दिल्ली में 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे.

हैरानी की बात ये है कि इस सीरीज का मीडिया अधिकार पाकिस्तान की कंपनी को मिला है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने T20 सीरीज के कमर्शियल और टीवी प्रोडक्शन अधिकार पाकिस्तान की कंपनी 'ट्रांसग्रुप' (TransGroup) को दिए हैं. बता दें कि यह कंपनी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ भी जुड़ी हुई है.

सीरीज के शेड्यूल की घोषणा करते समय ACB ने अपने बयान में कहा था कि TG (ट्रांसग्रुप) ACB के ग्लोबल मीडिया राइट्स सिंडिकेशन पार्टनर के तौर पर काम करेगी, इसके अलावा TPT360 मीडिया प्रोडक्शन पार्टनर होगी. जबकि फैनकोड भारतीय क्षेत्र में सीरीज के लिए ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगी.'

बता दें कि ACB द्वारा आयोजित दोनों देशों के बीच ये पहली द्विपक्षीय सीरीज है. अफगानिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट न होने के कारण ACB भारत और UAE में अपनी घरेलू सीरीज आयोजित करता रहा है. यह सीरीज़ दोनों टीमों के बीच बढ़ते क्रिकेट संबंधों में एक और अध्याय जोड़ेगी. अफगानिस्तान ने हाल ही में जून 2026 में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों के लिए भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

अफगानिस्तान ने T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. इब्राहिम जादरान को टीम का नया टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक और ऑलराउंडर गुलबदीन नायब की टी20 टीम में वापसी हुई है.

अफगानिस्तान का टी20 स्क्वाड
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

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