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IND vs AFG टी20 सीरीज का मीडिया राइट पाकिस्तानी कंपनी के पास, जानें भारत में कहां देख सकेंगे मैच?

IND vs AFG टी20 सीरीज का मीडिया राइट पाकिस्तानी कंपनी के पास ( IANS )

IND vs AFG T20 Series 2026: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट कर रहा है. जिसके सारे मैच नई दिल्ली में 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे. हैरानी की बात ये है कि इस सीरीज का मीडिया अधिकार पाकिस्तान की कंपनी को मिला है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने T20 सीरीज के कमर्शियल और टीवी प्रोडक्शन अधिकार पाकिस्तान की कंपनी 'ट्रांसग्रुप' (TransGroup) को दिए हैं. बता दें कि यह कंपनी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ भी जुड़ी हुई है. सीरीज के शेड्यूल की घोषणा करते समय ACB ने अपने बयान में कहा था कि TG (ट्रांसग्रुप) ACB के ग्लोबल मीडिया राइट्स सिंडिकेशन पार्टनर के तौर पर काम करेगी, इसके अलावा TPT360 मीडिया प्रोडक्शन पार्टनर होगी. जबकि फैनकोड भारतीय क्षेत्र में सीरीज के लिए ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगी.'