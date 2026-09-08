IND vs AFG टी20 सीरीज पर आया बड़ा अपडेट, इस प्लेटफॉर्म पर होगा मैच का लाइव प्रसारण?
IND vs AFG टी20 सीरीज 13 सितंबर से देश की राजधानी नई दिल्ली में शुरू होने वाली है.
Published : September 8, 2026 at 7:23 PM IST
IND vs AFG T20 LIve Streaming: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है. दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया की कमान श्रयेस अय्यर के हाथों में है तो वहीं अफगानिस्तान टीम की कप्तान इब्राहिम जादरान करेंगे.
तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. उसके बाद दूसरा और तीसरा मैच 15 और 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये तीनों मैच देश की राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
खास बात ये है कि इस सीरीज के मेजबान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, 'भारत में खेलना हमेशा खास होता है क्योंकि क्रिकेट को लेकर यहां असाधारण जुनून है. इस सीरीज से अफगानिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.'
𝐀 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝. 𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬. 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 7, 2026
Team India look to strengthen their supremacy when they face Afghanistan!
🗓️ 13th, 15th & 17th September | ⏰ 6:30 PM onwards
📺 LIVE on Sony Sports Network TV channels#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/on9BtbRQfJ
IND vs AFG टी20 सीरीज का प्रसारण कहां होगा?
अब इस सीरीज के मीडिया राइट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को इस सीरीज का प्रसारण अधिकार मिला गया है. यानी कि भारतीय फैंस अब इस सीरीज के तीनों मैच को टीवी पर सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर देख सकते हैं. हालांकि सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग का मीडिया अधिकार सोनी के पास नहीं है बल्कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
सोनी नेटवर्क्स इंडिया के मुख्य राजस्व अधिकारी और बिजनेस प्रमुख राजेश कौल ने कह, 'अफगानिस्तान भारत टी20 सीरीज सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के क्रिकेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाती है और हमारे फेस्टिवल आफ स्पोटर्स में एक और रोमांचक प्रतिस्पर्धा को जोड़ती है.'
ये तीन मैचों की सीरीज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है. क्योंकि टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान की टीम काफी मजबूत समझी जाती है. उनकी टीम में इब्राहिम जदरान, रहमानुल्ला गुरबाज, राशिद खान, रहमतुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजइ जैसे सितारे हैं.
वहीं भारतीय टीम दो बार की मैजूदार वर्ल्ड चैंपियन है और ये टीम भी बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई है. जिसमें श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.