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अफगानिस्तान का बड़ा फैसला, दिल्ली में टीम इंडिया की मेजबानी करने का किया ऐलान

IND vs AFG T20 Series 2026: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने घोषणा की है कि वे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा. सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. जबकि दूसरा और तीसरा मैच 15 व 17 सितंबर को खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान के लिए, यह सीरीज विश्व क्रिकेट की शीर्ष टीमों में से एक के खिलाफ खुद को परखने और BCCI के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का एक और मौका है. ये मैच अफगानिस्तान के 'फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम' का हिस्सा हैं.

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, 'BCCI अफ़गानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और वहां के खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर खेलने के मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है. द्विपक्षीय क्रिकेट इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने और बहुमूल्य अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है. हम इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं. हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का समर्थन करना जारी रखेंगे.'

इस सीरीज के साथ 2026 में दोनों टीमों के बीच तीनों फॉर्मेट का चक्र पूरा हो जाएगा. जनवरी 2024 में तीन मैचों की T20I सीरीज के बाद, भारत और अफगानिस्तान जून में टेस्ट और ODI सीरीज में आमने-सामने हुए थे.

वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज ने पहले से प्रस्तावित भारत के बांग्लादेश दौरे पर गंभीर संशय पैदा कर दिया है.