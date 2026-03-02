ETV Bharat / sports

IPL 2026 के बाद अफगानिस्तान टीम आएगी भारत, खेलेगी एक टेस्ट और 3 वनडे, BCCI ने किया कंफर्म

IND vs AFG Series 2026: BCCI ने भारत बनाम अफगानिस्तान मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 1:53 PM IST

IND vs AFG Series 2026: भारत जून में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार 2 मार्च को एक मीडिया रिलीज जारी करके इसका ऐलान किया. यह सीरीज 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी.

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया के एक बयान के मुताबिक, सीरीज की शुरुआत एक टेस्ट मैच से होगी जो 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. उसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. जिसका पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 17 जून और 20 जून को क्रमश: लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे.

भारत अफगानिस्तान हेड टू हेड
यह वनडे फॉर्मेट में अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ पहली बाइलेटरल सीरीज होगी, इससे पहले जनवरी 2024 में तीन मैचों की T20I सीरीज के जरिए उनका आखिरी आमना-सामना हुआ था. वनडे में, भारत और अफगानिस्तान चार बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से भारत ने तीन मैच जीते हैं, जबकि एक मैच 2018 एशिया कप में टाई पर खत्म हुआ था. जबकि टी20 में दोनों टीमों ने 9 मैच आपस में खेले हैं जिसमें भारत ने 8 मैच जीते हैं और एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका.

पिछली बार जब अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टेस्ट खेला था, तो यह जून 2018 में टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू था. उस मैच में, अफगानिस्तान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत से एक पारी और 262 रन से हार गया था.

रोहित-विराट आएंगे नजर
तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी करेंगे, क्योंकि दोनों ने टेस्ट और T20I से रिटायर होने के बाद अब सिर्फ 50 ओवर के इंटरनेशनल मैचों में ही खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद, कोहली और रोहित इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल टूर में एक्शन में दिखेंगे, जो 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें पांच T20I और तीन वनडे मैच शामिल हैं. वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज शेड्यूल

दिन तारीखसमयमैचस्थान
शनिवार06 जून9:30 AMटेस्टचंडीगढ़
रविवार14 जून1:30 PMवनडेधर्मशाला
बुधवार17 जून1:30 PMवनडेलखनऊ
शनिवार20 जून1:30 PMवनडेचेन्नई

संपादक की पसंद

