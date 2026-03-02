ETV Bharat / sports

IPL 2026 के बाद अफगानिस्तान टीम आएगी भारत, खेलेगी एक टेस्ट और 3 वनडे, BCCI ने किया कंफर्म

IND vs AFG Series 2026: भारत जून में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार 2 मार्च को एक मीडिया रिलीज जारी करके इसका ऐलान किया. यह सीरीज 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी.

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया के एक बयान के मुताबिक, सीरीज की शुरुआत एक टेस्ट मैच से होगी जो 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. उसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. जिसका पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 17 जून और 20 जून को क्रमश: लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे.

भारत अफगानिस्तान हेड टू हेड

यह वनडे फॉर्मेट में अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ पहली बाइलेटरल सीरीज होगी, इससे पहले जनवरी 2024 में तीन मैचों की T20I सीरीज के जरिए उनका आखिरी आमना-सामना हुआ था. वनडे में, भारत और अफगानिस्तान चार बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से भारत ने तीन मैच जीते हैं, जबकि एक मैच 2018 एशिया कप में टाई पर खत्म हुआ था. जबकि टी20 में दोनों टीमों ने 9 मैच आपस में खेले हैं जिसमें भारत ने 8 मैच जीते हैं और एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका.