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IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद कप्तान अय्यर ने क्या कहा?

जवाब में 160 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को सिर्फ 14.5 ओवर लगे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तूफानी ओपनिंग साझेदारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी, और बाद में ईशान किशन और तिलक वर्मा ने जीत पक्की कर दी.

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को खेले गए दूसरे T20I मैच में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159/8 का स्कोर बनाया.

सैमसन ने टॉप ऑर्डर में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 22 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल थे. अभिषेक भी उतने ही आक्रामक रहे. उन्होंने 19 गेंदों में दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 39 रन बनाए. इशान किशन ने भी 23 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों से नाबाद 38 रन की पारी खेली. अफगानिस्तान की ओर से दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए.

मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाद कहा कि वे इस मैच में शानदार जीत दर्ज करना चाहते थे और ऐसा करने में सफल रहे. अय्यर ने कहा, 'पिछले मैच को देखते हुए हम एक और शानदार जीत चाहते थे और आज का दिन अच्छा रहा. यह सफर हमेशा उतार-चढ़ाव भरा होता है और आपको जितना हो सके संतुलन बनाए रखना होता है. आप हालात को जितना अपनाते हैं चीजें उतनी ही बेहतर होती जाती हैं.'

भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 में भी 7 विकेट से हराया (IANS)

अय्यर ने अंतिम टी20 में प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना पर कहा, 'निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि वे सभी पिच के आदी हो जाएं और कुछ अभ्यास कर लें इसलिए जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं उन्हें मौका देने का यह एक अच्छा अवसर होगा.'

मैच में 3 ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लेने वाले नीतीश रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. तीन मौचों की सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को इस ग्राउंड पर खेला जाएगा.