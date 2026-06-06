12 साल बाद राजस्थान को मिला नया टेस्ट क्रिकेटर, श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने किया डेब्यू
आज भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा है. भारत के लिए इस मैच में श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने डेब्यू किया है.
Published : June 6, 2026 at 11:12 AM IST
जयपुर : राजस्थान क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. श्रीगंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. बाएं हाथ के स्पिनर सुथार बैटर भी अच्छे हैं. वर्ष 2014 में पंकज सिंह के बाद मानव सुथार राजस्थान के पहले क्रिकेटर हैं, जिन्हें भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का अवसर मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति ने मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल किया था और मानव आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. डेब्यू मैच के साथ ही मानव श्रीगंगानगर जिले से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव ने मानव सुथार को बधाई देते हुए कहा कि उनका भारतीय टेस्ट टीम में चयन और डेब्यू पूरे राजस्थान क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने विश्वास जताया कि मानव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the Test match against Afghanistan 🙌— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Manav Suthar makes his international debut 👏
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vjUVPkfCWk
इसे भी पढ़ें: IND vs AFG: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, मानव सुथार करेंग डेब्यू
अभी तक ये रहा प्रदर्शन : घरेलू क्रिकेट में मानव सुथार का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 945 रन बनाने के साथ 129 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा 25 लिस्ट-ए मुकाबलों में 350 रन और 34 विकेट दर्ज किए हैं. घरेलू टी-20 क्रिकेट में भी उन्होंने 29 मैच खेलते हुए 94 रन बनाए और 25 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा मानव ने 5 आईपीएल मुकाबले भी खेले हैं. मानव इंडिया अंडर 19, गुजरात टाइटंस का हिस्सा भी रह चुके हैं.
राजस्थान के ये खिलाड़ी खेल चुके हैं टेस्ट : राजस्थान से इससे पहले केवल चार क्रिकेटरों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का अवसर मिला है. इनमें सलीम दुर्रानी ने 29 टेस्ट में 1202 रन और 75 विकेट, हनुमंत सिंह ने 14 टेस्ट में 686 रन, पार्थसारथी शर्मा ने 5 टेस्ट में 187 रन और पंकज सिंह ने 2 टेस्ट में 2 विकेट हासिल किए थे.