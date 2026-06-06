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12 साल बाद राजस्थान को मिला नया टेस्ट क्रिकेटर, श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने किया डेब्यू

क्रिकेटर मानव सुथार ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. श्रीगंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. बाएं हाथ के स्पिनर सुथार बैटर भी अच्छे हैं. वर्ष 2014 में पंकज सिंह के बाद मानव सुथार राजस्थान के पहले क्रिकेटर हैं, जिन्हें भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का अवसर मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति ने मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में शामिल किया था और मानव आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. डेब्यू मैच के साथ ही मानव श्रीगंगानगर जिले से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव ने मानव सुथार को बधाई देते हुए कहा कि उनका भारतीय टेस्ट टीम में चयन और डेब्यू पूरे राजस्थान क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने विश्वास जताया कि मानव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.