ETV Bharat / sports

IND vs AFG: विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का BCCI ने कर दिया ऐलान, इस युवा खिलाड़ी को टीम में किया शामिल

विराट कोहली ( IANS )

Virat Kohli Replacement: भारतीय क्रिकेट बोर्ड 'BCCI' ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चोटिल विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. उनकी जगह टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया है. आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में कोहली गुजरात टाइटंस के खिलाफ नाबाद 75 रनों की पारी खलते समय चोटिल हो गए थे, जिससे उनके मांसपेशियो में खीचाव बढ़ गई, जिससे वे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए. चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि कोहली के जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे मैचों के लिए फिट होने की उम्मीद है. शनिवार को BCCI मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'IPL फाइनल में चोट लगने के बाद से एक हफ्ते से भी कम समय हुआ है और अभी उनके फिट होने की समय सीमा भी पता नहीं है, ऐसा लगता है कि वे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचों के लिए फिट हो सकते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, अभी हमें फिजियो से कोई समय-सीमा नहीं मिली है.'