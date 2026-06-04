टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, विराट कोहली ODI सीरीज से हुए बाहर
IND vs AFG ODI Series: हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए.
Published : June 4, 2026 at 10:55 AM IST
Virat Kohli Ruled Out: टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है. क्योंकि रिपोर्ट किया जा रहा है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण इस तीन मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं.
कोहली को यह चोट IPL 2026 के फाइनल के दौरान लगी थी, जब उन्होंने RCB को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 156 रनों का लक्ष्य हासिल करते समय नाबाद 75 रनों कि शानदार पारी खेली थी. मैच के दौरान कोहली को रन बनाते समय कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें काई बार मेडिकल टीम से भी मदद लेनी पड़ी.
बता दें कि अफगानिस्तान एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलने के लिए भारत के दौरे पर है. टेस्ट मैच 6-10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. जबकि तीन वनडे मैच 13 जून से 20 जून तक खेले जाएंगे.