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IND vs AFG: रोहित-पांड्या फिटनेस टेस्ट में पास, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की मिली मंजूरी

रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ( IANS )

IND vs AFG ODI Series 2026: टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज से पहले टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी-रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या-के अपना फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है, जिनको स्क्वाड में सब्जेक्ट टू फिटनेस की कैटेगरी में रखा गया था. बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ने इन दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में खेलने की मंजूरी दे दी है. पांड्या और रोहित चोटों के कारण मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के कई मैच नहीं खेल पाए थे. जहां पांड्या पीठ में ऐंठन की समस्या से जूझ रहे थे तो वहीं रोहित की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव था. रोहित शर्मा (IANS) रोहित-हार्दिक ने फिटनेस टेस्ट पास किया

पांड्या दो जून से बेंगलुरु में सीओई में हैं. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'दो जून को सीओई में आने से पहले हार्दिक विदेश में छुट्टियां मना रहे थे. अगले पांच दिन में उन्होंने मैच जैसी कई स्थितियों में तैयारी की और 10 ओवर (पूरा कोटा) तक गेंदबाजी भी की. उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और जानकारी के मुताबिक सीओई में स्ट्रेंथ और अनुकूलन कोच ने अलग-अलग पैमानों पर उनकी फिटनेस को मंजूरी दे दी है.' पूर्व कप्तान रोहित भी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की जांच के लिए सीओई में थे और जांच के बाद उन्हें भी खेलने की मंजूरी मिल गई है.