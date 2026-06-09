IND vs AFG: रोहित-पांड्या फिटनेस टेस्ट में पास, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की मिली मंजूरी
Rohit Pandya clear fitness test: पांड्या और रोहित चोटों के कारण मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के कई मैच नहीं खेल पाए थे.
Published : June 9, 2026 at 5:07 PM IST
IND vs AFG ODI Series 2026: टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज से पहले टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी-रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या-के अपना फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है, जिनको स्क्वाड में सब्जेक्ट टू फिटनेस की कैटेगरी में रखा गया था.
बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ने इन दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में खेलने की मंजूरी दे दी है. पांड्या और रोहित चोटों के कारण मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के कई मैच नहीं खेल पाए थे. जहां पांड्या पीठ में ऐंठन की समस्या से जूझ रहे थे तो वहीं रोहित की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव था.
रोहित-हार्दिक ने फिटनेस टेस्ट पास किया
पांड्या दो जून से बेंगलुरु में सीओई में हैं. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'दो जून को सीओई में आने से पहले हार्दिक विदेश में छुट्टियां मना रहे थे. अगले पांच दिन में उन्होंने मैच जैसी कई स्थितियों में तैयारी की और 10 ओवर (पूरा कोटा) तक गेंदबाजी भी की. उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और जानकारी के मुताबिक सीओई में स्ट्रेंथ और अनुकूलन कोच ने अलग-अलग पैमानों पर उनकी फिटनेस को मंजूरी दे दी है.' पूर्व कप्तान रोहित भी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की जांच के लिए सीओई में थे और जांच के बाद उन्हें भी खेलने की मंजूरी मिल गई है.
दोनों खिलाड़ियों के आने से टीम मजबूत होगी
इस दोनों खिलाड़ियों के टीम में आने से भारतीय टीम को बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि टीम के एक स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं. उन्हें आईपीएल फाइनल मैच के दौरान पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से रेस्ट दिया गया है.
जहां रोहित शर्मा के आने से टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ ओपनिंग जोड़ी को ताकत मिलेगी वहीं हार्दिक पांड्या सीमित ओवरों में अपनी तेज गेंदबाजी और डेथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि पंड्या ट्रेनिंग सत्र में 10 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं जिसका मतलब है कि वह 50 ओवर के क्रिकेट की चुनौतियों के लिए तैयार हैं.
IND vs AFG: वनडे सीरीज का शेड्यूल
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. उसके बाद श्रृंखला के अन्य मैच लखनऊ और चेन्नई में क्रमशः 17 और 20 जून को खेले जाएंगे.
अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.