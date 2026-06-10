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IND vs AFG: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

Hardik Pandya ruled out: विराट कोहली के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए.

हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर
हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
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Hardik Pandya Injury: भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दोबारा चोटिल हो गए हैं. जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन पहले ही हार्दिक को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वनडे सीरीज में खेलने की मंजूरी मिली थी. हाल ही में वो बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी पीठ की ऐंठन की चोट से उबरने के बाद खेलने की मंजूरी लेने गए थे. यह चोट उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते समय लगी थी.

हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या (IANS)

हार्दिक की नई चोट
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हार्दिक को नई चोट (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव) सीओई में आकलन के दौरान पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करने की वजह से लगी होगी. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'उन्हें ठीक होने में तीन हफ्ते लगेंगे इसलिए उनके एकदिवसीय श्रृंखला में खेलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनका रिहैबिलिटेशन पूरा नहीं हो पाएगा.'

हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है और ना ही हार्दिक के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया है. इस सीरीज से बाहर होने वाले हार्दिक दूसरे खिलाड़ी हैं, इससे पहले विराट कोहली भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं. और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. अब देखना ये है कि हार्दिक की जगह किस खिलाड़ी को मौका मिलता है.

हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या (IANS)

हार्दिक टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी हैं
बता दें कि 32 वर्षीय ऑलराउंडर को यह नई चोट ऐसे समय में लगी है जब अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई उन्हें अधिक एकदिवसीय क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए भारत की योजनाओं में पांड्या सबसे अहम बने हुए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला और फिर अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ भी इतने ही मैच की श्रृंखला के लिए पांड्या को मैच फिट रखने के मकसद से उन्हें भारत की टी20 टीम से बाहर रखा गया है जबकि वह इस प्रारूप में दो बार विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला शनिवार 14 जून को धर्मशाला में शुरू होगी. इसके बाद लखनऊ और चेन्नई में क्रमशः 17 और 20 जून को दो अन्य मैच खेले जाएंगे.

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