IND vs AFG: पहले T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच?
भारत और अफगानिस्ता के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू होने वाली है.
Published : September 12, 2026 at 5:35 PM IST
IND vs AFG Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का पहला मैच रविवार (13 सितंबर) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.
टीम इंडिया के लिए ये बहुत ही अहम सीरीज है क्योंकि वो अपनी पिछली सीरीज में खराब प्रदर्शन को भुलाकर मैदान में उतरेगी. भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.
भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का मिश्रण है. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह प्रमुख नामों में शामिल हैं, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.
इब्राहिम जदरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं. राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी के पास काफ़ी इंटरनेशनल अनुभव है.
𝗔𝗩𝗘𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗘𝗞 𝗝𝗔𝗜𝗦𝗔, 𝗔𝗡𝗗𝗔𝗔𝗭 𝗕𝗜𝗟𝗞𝗨𝗟 𝗔𝗟𝗔𝗚! 🍿— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 11, 2026
Watch these left-arm pacers in action in #INDvAFG, starting 13th September, 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork pic.twitter.com/mAWtV9ywL6
IND vs AFG: हेड टू हेड
हालांकि भारत इस छोटे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ मजबूत रिकॉर्ड के साथ पहले मैच में उतरेगा. दोनों टीमें अब तक 9 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने आठ मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ.
ये सीरीज दोनों टीमें के लिए जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भी अहम हैं. क्योंकि ये सीरीज दोनों टीमों को एशियाई खेलों से पहले अपने कॉम्बिनेशन को परखने का मौका भी देगा.
बता दें कि इस पूरी सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है. बाकी दो मैच भी इसी मैदान पर खेले जाएंगे.
IND vs AFG: कब और कहां देख सकेंगे मैच?
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
Team India takes on the 80s looks trend. 😂❤️ pic.twitter.com/7xlszkR6HA— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 12, 2026
IND vs AFG: दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.