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इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम... अफगानिस्तान के कप्तान ने सीरीज हारने की बताई सबसे बड़ी वजह

पावरप्ले में अच्छा नहीं खेला जदरान ने कहा, 'हमने पावरप्ले में अच्छा नहीं खेला, हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे, इसलिए हमें वहां मोमेंटम नहीं मिला. हमें इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम के खिलाफ मुकाबला करने के लिए पावरप्ले में सुधार करने की जरूरत है.'

मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जदरान ने माना कि उनकी टीम उन बल्लेबाजी की कमियों को दूर करने में नाकाम रही, जिनकी वजह से उन्हें पहले T20 में भी हार का सामना करना पड़ा था. दूसरे मैच में भी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पावरप्ले में लड़खड़ा गई, जिससे मेहमान टीम कोई चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा नहीं कर सकी.

IND vs AFG T20 Series: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान को दूसरे टी20 मैच में भी 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ वो तीन मैचों की ये सीरीज एक मैच पहले ही हार गए. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. जवाब में भारत ने 14.5 ओवर में 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

अफगानिस्तान के कप्तान ने ये भी बताया कि पहले मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में इस बात पर ध्यान दिया गया था कि टीम का स्कोर 150-160 के दायरे से आगे बढ़कर 200 के आंकड़े तक पहुंचे. हालांकि, मेहमान टीम एक बार फिर शुरुआती दौर में जरूरी आक्रामक इरादा दिखाने में नाकाम रही.

हमें बड़ी टीमों खिलाफ ज्यादा मैच नहीं मिलते

इब्राहिम जदरान ने ये भी कहा कि T20I क्रिकेट हमें ज्यादा मैच न मिलने की वजह से भी चुनौती और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि आज का मैच हमारे लिए इस साल का सिर्फ दूसरा T20I था. जिससे टीम को बड़ी टीमों के खिलाफ लय बनाने और अपनी रणनीति को बेहतर करने के बहुत कम मौके मिले.

इसके बावजूद जदरान को भरोसा है कि अगर अफगानिस्तान अपनी शुरुआती पारी की कमियों को दूर कर ले, तो वे अंतर को कम कर सकते हैं. जैसे ही हम उस मामले में सुधार करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबसे बड़ी टीम को चुनौती देंगे.

बल्लेबाजी की नाकामी भारी पड़ी

वहीं अफगानिस्तान के हेड कोच रिचर्ड पाइबस ने माना कि उनकी टीम की बल्लेबाजी की नाकामी भारी पड़ी. उन्होंने स्वीकार किया कि 159 रन का स्कोर उस पिच के हिसाब से काफी कम था, जहां औसत स्कोर लगभग 200 रन होना चाहिए था.

तीन मैचों की सीरीज में भारत के 2-0 से आगे है. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को इस ग्राउंड पर खेला जाएगा.