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IND vs AFG: टीम इंडिया के चार चोटिल खिलाड़ियों में से तीन खिलाड़ी हुए फिट, एक खिलाड़ी होग स्क्वाड से बाहर

टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड ( IANS )