IND vs AFG: टीम इंडिया के चार चोटिल खिलाड़ियों में से तीन खिलाड़ी हुए फिट, एक खिलाड़ी होग स्क्वाड से बाहर
IND vs AFG T20 Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी.
Published : September 10, 2026 at 10:48 AM IST
नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले बड़ी खबर सामने आई है. स्क्वाड में शामिल किए गए चार चोटिल खिलाड़ियों में से तीन को सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले फिट घोषित कर दिया गया है. यानी की BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.
बात दें की अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, ऑलराउंडर नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर रखा था. अब ये खबर आ रही है कि बुमराह, रेड्डी और सुंदर ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. जबकि राणा को अपने चोट से उबरने में और ज्यादा समय लग सकता है.
Jasprit Bumrah, Washington Sundar and Nitish Reddy declared fit for Afghanistan T20is. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/txXQogfeU2— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 9, 2026
इसलिए हर्षित राणा के 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैच की टी20 सीरीज तक फिट होने की संभावना नहीं है. राणा आखिरी बार इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए खेले थे. उन्हें दिल्ली में होने वाले तीन मैच के लिए भारतीय टीम में फिटनेस के आधार पर शामिल किया गया है. उन्हें एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम में जगह दी गई है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, 'वह अभी तक अपने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. उन्हें और समय की जरूरत होगी.' ये भी कहा जा रहा है कि अगर राणा फिट नहीं हो पाते हैं तो तेज गेंदबाज प्रिंस यादव आखिरी समय में टीम में शामिल हो सकते हैं.
बता दें कि अफगानिस्तान सीरीज के बाद भारत 22 सितंबर को टोक्यो में जापान के खिलाफ एकमात्र मुकाबला खेलेगा. इसके बाद भारतीय टीम 28 सितंबर से एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत करेगी.
भारत का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*
IND vs AFG टी20 सीरीज का शेड्यूल
13 सितंबर : पहला टी20
15 सितंबर : दूसरा टी20
17 सितंबर : तीसरा टी20