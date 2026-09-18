IND vs AFG: अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी और अफगानिस्तान की टी20 में सबसे बड़ी हार
भारत ने तीसरे टी20 में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया.
Published : September 18, 2026 at 12:30 AM IST
IND vs AFG 3rd T20: दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को अभिषेक शर्मा की तूफानी परी गूंज उठा. उन्होंने 16 गेंदों में अपनी फिफ्टी और 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जबकि संजू सैमसन ने 35 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली. जिसकी वजह से भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई. जिससे उन्हें टी20 में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. अफगानिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे. कप्तान इब्राहिम जदरान 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. वहीं भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए. जबकि अक्षर पटेल को दो विकेट मिले. बुमराह और यश ठाकुर एक-एक विकेट लेने में सफलता मिली.
𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0
T20I में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हार
- 127 रन बनाम भारत, दिल्ली, 2026
- 116 रन बनाम इंग्लैंड, कोलंबो, 2012
- 104 रन बनाम वेस्टइंडीज, ग्रोस आइलेट, 2024
अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड सेंचुरी
अभिषेक शर्मा ने 317.64 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 108 रन बनाए. उनकी पारी में 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका तीसरा शतक है. अभिषेक ने शतक पूरा करने के बाद पिच पर बैठकर ध्यान लगाने वाली मुद्रा में जश्न मनाया. दर्शकों ने भी खड़े होकर इस विशेष पारी का स्वागत किया. अभिशेक शर्मा ने महज 30 गेंदों में शतक जड़कर टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के 35 गेंदों जड़े गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
इसके अलावा अभिषेक शर्मा की ये सेंचुरी किसी टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाज का दूसरे टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सबसे तेज शतक भी है. उन्होंने न्यूजीलैंड के फिन एलन के इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंद में बनाए शतक का रिकॉर्ड तोड़ा.
Ek aur ek, gyarah. Abhishek Sharma sabse pyaara 😎— FanCode (@FanCode) September 17, 2026
Stream the Afghanistan vs India T20I series LIVE only on FanCode 📲#AFGvIND pic.twitter.com/dL8wI18GIp
सबसे तेज T20I शतक (FM टीमें)
- 30 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
- 33 - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम गाम्बिया, नैरोबी (रुआराका), 2024
- 33 - फिन एलन (न्यूज़ीलैंड) बनाम दक्षिण अफ़्रीका, कोलकाता, 2026
- 35 - डेविड मिलर (दक्षिण अफ़्रीका) बनाम बांग्लादेश, पॉचेफ़स्ट्रूम, 2017
- 35 - रोहित शर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
T20I में तीसरी सबसे तेज सेंचुरी
STAY HUMBLE EH 🧘— FanCode (@FanCode) September 17, 2026
100* of 30 balls 🔥
Stream the Afghanistan vs India T20I series LIVE only on FanCode 📲#AFGvIND pic.twitter.com/Y04lGfoe0n
सबसे तेज T20I शतक
- 27 - साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024
- 29 - मुहम्मद फहाद (तुर्की) बनाम बुल्गारिया, सोफिया, 2025
- 30 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
- 33 - जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (नामीबिया) बनाम नेपाल, कीर्तिपुर, 2024
- 33 - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम गाम्बिया, नैरोबी (रुआराका), 2024
- 33 - फिन एलन (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 2026
अभिषेक का तीसरा शतक
यह अभिषेक का टी20 में तीसरा शतक है. इसके अलावा उनके नाम 12 अर्धशतक भी हैं. 26 वर्षीय अभिषेक ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण करते हुए अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था.
Abhishek Sharma went absolutely blazing in Delhi with a landmark century 🔝💯— ICC (@ICC) September 17, 2026
All about his innings 👉 https://t.co/q8B2sERLG0 pic.twitter.com/E1Efvnw2BQ