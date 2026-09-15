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IND vs AFG: दूसरे टी20 से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती सीरीज से हुए बाहर

IND vs AFG 2nd T20: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दूसरा टी20 मैच खेला जाना है.

IND vs AFG 2nd T20
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 मैच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 11:50 AM IST

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नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान मंगलवार (15 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे मैच में आमने सामने होंगे. जहां भारत सीरीज जीतने के लिए इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा. वहीं अफगानिस्तान को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. तीन मैचों की सीरीज में भारत पहला मैच 7 विकेट से जीतकर 1-0 से आगे है.

इस बीच दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के बेहतरीन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती सोमवार को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि BCCI ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन न्यूज एजेंसी IANS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वरुण अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. स्कैन से पुष्टि हुई है कि उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है. अब यह देखना बाकी है कि उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कब रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है.

वरुण की इस नई चोट ने जापान में होने वाले आगामी एशियन गेम्स में भी चक्रवर्ती के खेलने पर संदेह पैदा कर दिया है. 35 वर्षीय चक्रवर्ती को यह नई चोट रविवार को सीरीज के पहले मैच में लगी. उस मैच में उन्होंने अपने चार ओवरों में 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया था. बता दें कि चक्रवर्ती इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे थे.

वरुण चक्रवर्ती
वरुण चक्रवर्ती (IANS)

चक्रवर्ती का रिप्लेसमेंट कौन होगा?
अफगानिस्तान के खिलाफ जारी सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाना है. उसके बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान रवाना हो जाएगी. जहां उसको टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले 22 सितंबर को जापान की टीम के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलना है. अब सवाल ये है कि वरुण की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा?
अगर हम भारतीय टीम की बेंच की तरफ नजर डालें तो हमें स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, क्रुणाल पांड्या और अनकैप्ड विपराज निगम जैसे विकल्प नजर आते हैं. इसके अलावा हर्ष दुबे और शाहबाज अहमद भी अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए रिहैब कर रहे हैं.

चोट की वजह से अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होने वाले वरुण कोई पहले खिलाड़ी नहीं है. उनसे पहले हर्षित राणा को चोट की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया.

टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

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