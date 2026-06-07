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IND vs AFG: दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 564 पर की घोषित, टी ब्रेक तक अफगानिस्तान का स्कोर 28/1

IND vs AFG 1st Test Day 2: भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी है.

IND vs AFG: दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 564 पर की घोषित
IND vs AFG: दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 564 पर की घोषित (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:55 PM IST

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IND vs AFG Test Day 2: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का दूसरा दिन मुल्लांपूर में खेला जा रहा है. भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की. अफगानिस्तान के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी ने 6 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. जवाब अफगानिस्तान ने टी ब्रेक तक एक खोकर 28 रन बना लिए है. अब्दुल मलिक 16 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें पहला टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने सिराज के हाथो कैच आउट कराया. जबकि दुसरी तरफ सदीकुल्ला अटल 11 रन बनाकर खेल रहे हैं.

भारत ने 564 पर पारी घोषित की
कप्तान शुभमन गिल ने सुंदर के अर्धशतक पूरा करने के बाद स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:33 बजे पारी घोषित करने का इशारा किया. भारत ने अपनी पारी में 127 ओवर का सामना किया. वॉशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं ऋषभ पंत ने 81 रनो की पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल 19, मानव सुथार 28 और सिराज 12 गेंंद में 22 रन बनाकर आउट हुए.

कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 126 रनों की पारी, जबकि केएल राहुल ने 100 और साई सुदर्शन ने 81 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों के तेज योगदान ने यह सुनिश्चित किया कि मेजबान टीम का रन-रेट 4.44 का अच्छा-खासा रहे और साथ ही यह पारी टेस्ट इतिहास में भारत के चौथे सबसे तेज 500 से ज्यादा रनों के स्कोर में शामिल हो गई.

अफगानिस्तान की ओर से सलीम साफी की गेंदबाजी सबसे खास रही. अपने पिछले चार अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई विकेट न लेने वाले इस तेज गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्होंने 27 ओवर में 140 रन खर्च करके 6 विकेट हासिल किए. इसके अलावा जियाउर्रहमान और हशमतुल्लाह को एक-एक विकेट मिला.

IND vs AFG Test: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर ज़ज़ई (डब्ल्यू), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी.

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IND VS AFG TEST DAY 2 SCORE UPDATES
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IND VS AFG SCORE UPDATES
IND VS AFG 1ST TEST DAY 2

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