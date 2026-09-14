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IND vs AFG पहले टी20 मैच में राष्ट्रगान से पहले बजाया गया वंदे मातरम, जानें इसके पीछे की वजह

भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के राष्ट्रगान से पहले भारत का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' बजाया गया.

IND vs AFG पहले टी20 मैच में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया गया
IND vs AFG पहले टी20 मैच में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया गया (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
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Vande Mataram in Cricket: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच देश की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. 157 रनों के लक्ष्यो को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा की तूफानी 82 रनों की पारी की वजह से 38 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.

हालांकि मैच शुरू होने से पहले क्रिकेट के मैदान से एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब दोनों देशों के राष्ट्रगान से पहले भारत का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' बजाया गया. ये पहली बार है जब भारत में किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में वंदे मातरम गाया गया हो, जिससे कुछ प्रशंसक हैरान रह गए.

आमतौर पर जब दो देशो के बीच द्विपक्षीय सीरीज शुरू होती है तो उस सीरीज के पहले मैच से पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया जाता है. अफगानिस्तान की मेजबानी में खेली जाने वाली इस सीरीज के पहले मैच में जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर कतार में खड़े हुए, तो भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाए जाने से पहले पूरा स्टेडियम 'वंदे मातरम' की धुन से गूंज उठा.

वंदे मातरम बजाने की वजह
बता दें कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 'वंदे मातरम' को बजाने और उसके सम्मान से जुड़ा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके छह पद गाए जाएं. निर्देश में कहा गया, 'मुख्य नियम यह भी कहता है कि राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए, जिसकी अवधि 190 सेकंड तय है. साथ ही यह भी कहा गया कि आधिकारिक कार्यक्रमों में गीत बजाए जाने के दौरान लोगों को सावधान मुद्रा में रहना चाहिए.'

जारी दिशा-निर्देशों में उन कार्यक्रमों और स्थितियों की सूची भी दी गई थी जिनमें राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाना था, लेकिन मूल रूप से उनमें खेल आयोजनों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था. दिल्ली ऐंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, 'आप गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस देख सकते हैं, जिनके मुताबिक देश में होने वाले हर कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम' गाया जाना जरूरी है. मैच के आयोजन से जुड़े सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी.'

बता दें की 'वंदे मातरम' को पहली बार 15 अगस्त, 2026 को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के बाद पूरा गाया गया था, जिसकी अवधि तीन मिनट 20 सेकंड थी.

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