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IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी पहले टी20 से हुए बाहर, बुमराह-नीतीश और वरुण की वापसी

IND vs AFG 1st T20: भारत और अफगानस्तान के बीच पहला टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है.

वैभव सूर्यवंशी और बैटिंग कोच सितांशु कोटक
वैभव सूर्यवंशी और बैटिंग कोच सितांशु कोटक (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 7:40 PM IST

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IND vs AFG 1st T20: तीन T20I मैचों की सीरीज के पहले मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच के लिए जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती की भारतीय प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. जबकि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल सकी.

टॉस जीतने के बाद, कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह नहीं मिल पाई है. संजू सैमसन की वापसी हुई है और वे अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, जबकि ईशान किशन नंबर तीन पर बल्लेबाजी जारी रखेंगे.

अय्यर ने आगे कहा, 'जब आप दिल्ली में खेले हों, तो आपको पता होता है कि पिच कैसी है और हमने यहां काफी मैच खेले हैं. तो उसी अनुभव और मौजूदा हालात को देखते हुए हमने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है.'

T20I में पहली बार अफगानिस्तान की कप्तानी कर रहे इब्राहिम जादरान ने कहा, 'यह हमारे लिए बहुत अच्छा अहसास है. भारत में पहली बार भारत की मेजबानी करना खुशी की बात है. हम इसका मजा लेने और उनके खिलाफ एक अच्छी सीरीज खेलने की कोशिश कर रहे हैं. हमें पहले भी फैंस से बहुत समर्थन मिला है और हम उनसे बस यही गुजारिश करते हैं कि वे आएं और दोनों टीमों का समर्थन करें. मुझे उम्मीद है कि वे हमें नहीं भूलेंगे, और उम्मीद है कि वे आकर अपने खिलाड़ी, अपनी टीम का समर्थन करेंगे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे.'

बता दें कि इस सीरीज का मेजबान अफगानिस्तान है. अब तक T20I मैचों में भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ दबदबा रहा है. भारत ने 9 में से 8 मैच जीते हैं. टॉस से पहले एक खास सिक्का दिखाया गया और अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जदरान को एक खास जर्सी भेंट की.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

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