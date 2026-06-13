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IND vs AFG: विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, कोच ने दिया बड़ा इशारा

टीम इंडिया ( IANS )

IND vs AFG 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज (13 जून) धर्मशाला में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से HPCA स्टेडियम में शुरू होगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें तीन मैच में भारत ने जीता है जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. आखिरी बार दोनों टीमें 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थीं. जिसमें भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. विराट कोहली की जगह कौन?

इस सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं. वो IPL 2026 के फाइनल में मैच जिताऊ नाबाद 75 रन बनाने के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. मैच में नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने का मौका किस खिलाड़ी को मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है. तीन खिलाड़ी रेस में

हालांकि मैच से पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने संकेत दिया है कि टीम इस सीरीज में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में नंबर तीन बैटिंग पोजिशन पर कई खिलाड़ियों को प्रयोग करेगी. कोहली की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल नंबर तीन पर बैटिंग करने की दौड़ में हैं. मोर्केल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि इस सीरीज में हम इस पर प्रयोग करेंगे, चाहे वह ईशान (किशन) हों, केएल (राहुल) हों या यशस्वी (जायसवाल). हमारे पास कुछ वनडे मैच हैं, और हम खिलाड़ियों को अलग-अलग स्लॉट में मौका देंगे ताकि हमें बेहतर अंदाजा हो सके कि हम टीम को कैसे तैयार कर सकते हैं और हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं.'