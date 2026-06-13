IND vs AFG: विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, कोच ने दिया बड़ा इशारा
विराट कोहली की गैरमौजूदगी में नंबर 3 पर खेलने के लिए तीन खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है.
Published : June 13, 2026 at 12:41 PM IST
IND vs AFG 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज (13 जून) धर्मशाला में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से HPCA स्टेडियम में शुरू होगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें तीन मैच में भारत ने जीता है जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका. आखिरी बार दोनों टीमें 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थीं. जिसमें भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.
विराट कोहली की जगह कौन?
इस सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं. वो IPL 2026 के फाइनल में मैच जिताऊ नाबाद 75 रन बनाने के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. मैच में नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने का मौका किस खिलाड़ी को मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है.
Back to ODI cricket and we couldn't have asked for a more picture-perfect setting 🤩— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
🎥 All set for the 1️⃣st ODI 💪#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UOtefYimtR
तीन खिलाड़ी रेस में
हालांकि मैच से पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने संकेत दिया है कि टीम इस सीरीज में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में नंबर तीन बैटिंग पोजिशन पर कई खिलाड़ियों को प्रयोग करेगी. कोहली की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल नंबर तीन पर बैटिंग करने की दौड़ में हैं.
मोर्केल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि इस सीरीज में हम इस पर प्रयोग करेंगे, चाहे वह ईशान (किशन) हों, केएल (राहुल) हों या यशस्वी (जायसवाल). हमारे पास कुछ वनडे मैच हैं, और हम खिलाड़ियों को अलग-अलग स्लॉट में मौका देंगे ताकि हमें बेहतर अंदाजा हो सके कि हम टीम को कैसे तैयार कर सकते हैं और हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं.'
Only Test ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) June 13, 2026
ODIs ⏳#ShubmanGill & Co. return to the ODI setup as India takes on Afghanistan in the 1st ODI at Dharamshala. 🇮🇳🔥
Will the Men in Blue make a winning start to the series? 👀#INDvAFG | 1st ODI | SAT, 13th JUN, 12.30 PM pic.twitter.com/qDCto62Wuh
केएल राहुल रेस में सबसे आगे
बता दें कि केएल राहुल पिछले पांच सालों में ज्यादातर मिडिल-ऑर्डर बैटर के तौर पर खेले हैं, लेकिन शुक्रवार को भारत के ट्रेनिंग सेशन में ईशान किशन विकेटकीपिंग कर रहे थे जबकि राहुल को आउटफील्ड कैच लेने का काम सौंपा गया था, जिससे शनिवार के मुकाबले के लिए राहुल के इस खिलाड़ी को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने की संभावना बढ़ गई है.
प्रिंस और गुरनूर कर सकते हैं डेब्यू
इसके अलावा मोर्केल ने नए तेज गेंदबाजों प्रिंस यादव और गुरनूर बरार के बारे में भी बात की, जो इस सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'पहली छाप यही है कि वे जैसे पांच साल से टीम का हिस्सा रहे हों. मैंने उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं देखी. जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की और जिस एनर्जी के साथ ट्रेनिंग की, वह देखना अच्छा लगा.'
The God has created a perfect setting for IND vs AFG ODI. Have u made ur plans ?— Thakur Arun Singh (@ThakurArunS) June 11, 2026
Get ready for exciting action on Saturday at world’s most beautiful stadium. @BCCI pic.twitter.com/Z4UjE8OY2p
IND vs AFG: वेदर रिपोर्ट
सीरीज के पहले मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि धर्मशाला में मैच से एक दिन पहले शुक्रवार की रात तेज बारिश हुई थी. जबकि मैच के दिन यानी की शनिवार को भी बारिश की संभावना है. एक्यूवेदर रिपोर्ट के अनुसार दोपहप एक बजे 49 प्रतिशत, 2 बजे 75 प्रतिशत और 3 बजे 71 प्रतिशत बारिश की संभावना है. जिसकी वजह से टॉस में देरी और ओवर में कटौती हो सकती है.
सीरीज के अगले दो मैच क्रमशः 17 और 20 जून को लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे.
सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.