ETV Bharat / sports

IND v SA: क्या भारत 500 से ज्यादा का लक्ष्य कर पाएगा चेस? जानें टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस

टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस ( IANS PHOTO )

IND v SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट पूरी तरह से मेहमान टीम के कंट्रोल में है. मैच के चौथे दिन लंच तक अफ्रीका की कुल बढ़त 508 रनों की हो गई है. जिससे ये साफ हो गया कि भारत को ये टेस्ट जीतने के लिए वर्ल्ड-रिकॉर्ड चेज की जरूरत होगी. इसके अलावा भारतीय टीम को ये रन चेज करने के लिए एशिया की धरती पर भी रिकॉर्ड रन चेस करने होंगे. टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेस ब्रायन लारा की टीम वेस्टइंडीज के नाम है जो उन्होंने 2003 में सेंट जॉन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट पर 418 रन चेज करके किया था. भारत और दक्षिण अफ्रीका (IANS PHOTO) टेस्ट में भारत का सबसे बड़ा सफल चेस

टेस्ट इतिहास में भारत का सबसे बड़ा सफल चेस 406 रनों का है. जब भारतीय टीम ने 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 406 रन बनाकर मैच अपने नाम कर ली थी.