IND v SA: क्या भारत 500 से ज्यादा का लक्ष्य कर पाएगा चेस? जानें टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस
Biggest Successful Chase in Test: टेस्ट इतिहास में भारतीय धरती पर सबसे बड़ा सफल चेज किस टीम के नाम है?
Published : November 25, 2025 at 2:51 PM IST
IND v SA 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट पूरी तरह से मेहमान टीम के कंट्रोल में है. मैच के चौथे दिन लंच तक अफ्रीका की कुल बढ़त 508 रनों की हो गई है. जिससे ये साफ हो गया कि भारत को ये टेस्ट जीतने के लिए वर्ल्ड-रिकॉर्ड चेज की जरूरत होगी. इसके अलावा भारतीय टीम को ये रन चेज करने के लिए एशिया की धरती पर भी रिकॉर्ड रन चेस करने होंगे.
टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा सफल चेस ब्रायन लारा की टीम वेस्टइंडीज के नाम है जो उन्होंने 2003 में सेंट जॉन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट पर 418 रन चेज करके किया था.
टेस्ट में भारत का सबसे बड़ा सफल चेस
टेस्ट इतिहास में भारत का सबसे बड़ा सफल चेस 406 रनों का है. जब भारतीय टीम ने 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 406 रन बनाकर मैच अपने नाम कर ली थी.
टेस्ट इतिहास के सबसे बड़ा सफल चेज
- 418/7 वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (2003, सेंट जॉन्स)
- 414/4 साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया (2008)
- 406/4 भारत बनाम वेस्ट इंडीज (1976, पोर्ट ऑफ स्पेन)
- 404/3 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1948, लीड्स)
दक्षिण अफ्रीका की ये लीड इतनी ज्यादा हो गई है कि एशियाई कंडीशन में इसको चेस कर पाना नामुमकिन है. क्योंकि एशिया में अभी तक 400 से ज्यादा का कभी भी चेस नहीं हो सका है. इस सबकॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा और सफल रन चेज भी वेस्ट इंडीज के ही नाम है. जब उन्होंने 2021 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ 395 रन चेज करके इतिहास रचा था.
एशिया में सबसे ज्यादा सफल चेस
- 395/7 वेस्ट इंडीज बनाम बांग्लादेश (2021, चटगांव)
- 391/6 श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे (2017, कोलंबो)
- 387/4 भारत बनाम इंग्लैंड (2008, चेन्नई)
- 382/3 पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (2015, पल्लेकेले)
- 352/9 श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका (2006, कोलंबो)
टेस्ट में भारतीय धरती पर सबसे बड़ा सफल चेस
भारत में सबसे बड़ा सफल चेज 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ आया था. जब भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 387 रन बनाकर मैच जीत लिया था.