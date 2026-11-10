आर्यवीर सहवाग की धमाकेदार सेंचुरी, 7 छक्के और 17 चौके जड़कर बनाए 160 रन
IND U19 vs UAE U19: अंडर-19 एशिया कप में भारत ने यूएई को 310 रनों का लक्ष्य दिया है.
Published : November 10, 2026 at 2:43 PM IST
Aryavir Sehwag century: भारतीय अंडर-19 टीम इन दिनों ओमान में अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट खेल रही है. आज भारतीय टीम अपने ग्रुप ए का तीसरा मैच यूएई से खेल रही है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 309 रन बनाए. जिसका पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज विरेंद्र सहवाग के बेट आर्यवीर सहवाग की 160 रनों की शानदार पारी को जाता है.
आर्यवीर सहवाग की धमाकेदार सेंचुरी
पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में फ्लॉप रहे आर्यवीर ने इस मैच में 168 गेंदों में शानदार 160 रनों की पारी खेली. जिसमें 17 चौके और 7 छक्के शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ से विके विनीथ ने भी सहवाग के अच्छे से साथ दिया और 69 गेंदों पर 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 67 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 183 गेंदों पर 193 रनों की बड़ी साझेदारी हुई. जिसकी बदौलत भारत यूएई के सामने 309 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा.
Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
अर्जुन राजपूत रहे फ्लॉप
इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कोई तीसरा बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. कप्तान रायचंदानी 17, पाकिस्तान के खिलफ शतकीय पारी खेलने वाले अर्जुन राजपूत 4, यषबर्धन चौहान 17, पूर्व दिग्गज खिलाड़े राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्राविड़ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
Aaryavir’s blockbuster knock has taken India to the brink of a semi-final spot. The UAE batters will need something special from here to pull off a heist and keep their hopes alive 🤔 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/lEiGgyKLrm— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 10, 2026
आर्यवीर सहवाग शानदार फॉर्म में हैं
आर्वीर सहवाग इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं. टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने 52 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के की मदद से 70 रन का पारी खेली थी. जिसकी वजह से भारत 129 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में ही चेज करके पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से मात देने में सफल रहा. उसके बाद भारत अपना दूसरा मैच पाकिस्तान से 3 विकेट से हार गया. उस मैच आर्यवीर 40 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए. भारत ने मैच में 208 रनों को डिफेंड नहीं कर सका और तीन विकेट से मैच हार गया.