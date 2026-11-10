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आर्यवीर सहवाग की धमाकेदार सेंचुरी, 7 छक्के और 17 चौके जड़कर बनाए 160 रन

आर्यवीर सहवाग की धमाकेदार सेंचुरी ( ACC X Handle )

Aryavir Sehwag century: भारतीय अंडर-19 टीम इन दिनों ओमान में अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट खेल रही है. आज भारतीय टीम अपने ग्रुप ए का तीसरा मैच यूएई से खेल रही है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 309 रन बनाए. जिसका पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज विरेंद्र सहवाग के बेट आर्यवीर सहवाग की 160 रनों की शानदार पारी को जाता है.

आर्यवीर सहवाग की धमाकेदार सेंचुरी

पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में फ्लॉप रहे आर्यवीर ने इस मैच में 168 गेंदों में शानदार 160 रनों की पारी खेली. जिसमें 17 चौके और 7 छक्के शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ से विके विनीथ ने भी सहवाग के अच्छे से साथ दिया और 69 गेंदों पर 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 67 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 183 गेंदों पर 193 रनों की बड़ी साझेदारी हुई. जिसकी बदौलत भारत यूएई के सामने 309 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा.